Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận thêm nhiệm vụ

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 791 về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn (Ban Chỉ đạo).

Theo quyết định, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư (Phó Trưởng ban thường trực), Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải.

Quyết định của Thủ tướng nêu rõ, Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam; chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức liên quan để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân và thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Trưởng ban sử dụng con dấu của Thủ tướng, các Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ chủ quản.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo giao.

