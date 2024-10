Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN

Sau phiên khai mạc, Thủ tướng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44 (Phiên toàn thể) và Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 45 (Phiên họp hẹp).

Buổi chiều, Thủ tướng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ tham dự các sự kiện: Đối thoại với Đại diện Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA); Đối thoại với Đại diện Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC); Đối thoại với Đại diện Thanh niên ASEAN.

Hội nghị Cấp cao ASEAN 44, 45 và các hội nghị liên quan tại Thủ đô Vientiane, Lào diễn ra từ ngày 8-11/10 là chuỗi hoạt động cấp cao quan trọng nhất của ASEAN trong năm, với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste và 10 đối tác của ASEAN, cùng nhiều khách mời là đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực.

Với tâm thế sẵn sàng đóng góp và nỗ lực hết mình cho thành công chung, Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu sẽ chuyển tải nhiều thông điệp quan trọng về ASEAN và tương lai của ASEAN.

Theo chương trình nghị sự và chương trình hoạt động, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan sẽ trao đổi nhiều nội dung quan trọng, bao gồm các biện pháp thúc đẩy kết nối và tự cường khu vực theo tinh thần chủ đề của năm nay là "ASEAN: Thúc đẩy kết nối và tự cường", củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN hướng tới mục tiêu liên kết sâu rộng hơn và chuẩn bị cho tương lai phát triển cao hơn của ASEAN, làm sâu sắc quan hệ với các đối tác trên cơ sở hiệu quả, thực chất, cùng có lợi và thảo luận về tình hình quốc tế và khu vực.

