Thủ tướng Nhật Bản bị khiếu nại vì khoản quyên góp vượt trần

Hãng thông tấn Kyodo ngày 4/12 đưa tin Giáo sư Hiroshi Kamiwaki của Đại học Kobe Gakuin đã nộp đơn khiếu nại Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và một số cá nhân liên quan, cáo buộc vi phạm Luật kiểm soát quỹ chính trị sau khi một chi nhánh địa phương của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của bà nhận khoản quyên góp vượt mức cho phép.

Đơn khiếu nại nêu rõ chi nhánh LDP do bà Takaichi đứng đầu tại tỉnh Nara đã nhận 10 triệu yen (khoảng 65.000 USD ) từ một doanh nghiệp ở Tokyo ngày 26/8 năm ngoái, vượt quá giới hạn quy định căn cứ theo quy mô vốn góp của doanh nghiệp này.

Theo quy định của luật pháp Nhật Bản, mức trần quyên góp chính trị hàng năm của các tập đoàn, tổ chức công nghiệp và công đoàn dao động từ 7,5-100 triệu yen tùy quy mô vốn.

Chi hội LDP tại Nara cho biết đã hoàn trả phần vượt mức, viện dẫn “đánh giá sai” quy mô của nhà tài trợ và cam kết sẽ “giải trình đầy đủ” nếu bị công tố viên Nara điều tra.

Giáo sư Kamiwaki ngày 3/12 cũng nộp đơn khiếu nại tại Yokohama, cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi vi phạm quy định tương tự, sau khi chi hội LDP tại tỉnh Kanagawa do ông lãnh đạo thừa nhận đã nhận khoản quyên góp vượt trần trong năm ngoái và đã hoàn trả.

Những động thái này diễn ra trong bối cảnh LDP chịu sự soi xét chặt chẽ hơn về vấn đề tiền bạc và chính trị sau hàng loạt bê bối tài chính gần đây.