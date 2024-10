Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45

Sáng 8/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Lào, từ ngày 8 đến ngày 11/10/2024 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch ASEAN 2024 Sonexay Siphandone.

Đoàn đại biểu chính thức cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy; Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Quốc Trị; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương; lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan, địa phương cùng tham gia Đoàn công tác.

Với chủ đề "ASEAN: Thúc đẩy Kết nối và Tự cường", Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị Cấp cao liên quan được tổ chức tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào với hơn 20 hoạt động.

Các nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận về tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, trong đó có việc thúc đẩy hoàn tất đúng hạn các Kế hoạch Tổng thể 2025 và xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Chiến lược triển khai trong giai đoạn tới; kiểm điểm và định hướng quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, nhất là về thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, được quan tâm hiện nay; đồng thời trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực.

Dịp này cũng diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ABIS); các Phiên đối thoại giữa Lãnh đạo các nước ASEAN với đại diện Đại Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA), Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ABAC) và Thanh niên; và Hội nghị Cấp cao lần thứ 2 Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng “0”.

Dự kiến, các Hội nghị lần này sẽ thông qua và ghi nhận khoảng 80 văn kiện về nhiều ưu tiên, lĩnh vực hợp tác cả nội khối ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác như: xây dựng Chiến lược triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, triển khai Tài liệu Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP), kết nối chuỗi cung ứng, hợp tác số, tuần hoàn nhựa, ứng phó biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, giáo dục mầm non, nông nghiệp bền vững, giao lưu nhân dân…

Như suốt gần 30 năm tham gia ASEAN, Việt Nam đã và đang phối hợp chặt chẽ, ủng hộ và hỗ trợ Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2024 và góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Sự tham gia và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN thời gian qua được khẳng định là: chủ động thực thi, tham gia thực chất và đóng góp thực tâm.

Trong đó, Việt Nam triển khai hiệu quả các trọng tâm, ưu tiên do Chủ tịch Lào đề xuất; cùng các nước nỗ lực hoàn tất các Kế hoạch Tổng thể 2025 và xây dựng các Chiến lược hợp tác đến năm 2045; cùng các nước củng cố đoàn kết, thống nhất của ASEAN trong bối cảnh biến động nhanh, phức tạp hiện nay.

