Thủ tướng Lê Minh Hưng là Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia

Theo quyết định vừa ban hành, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng là Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang là Phó Trưởng ban thường trực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 về việc bổ sung, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia (Ban Chỉ đạo).

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng là Trưởng Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang là Phó Trưởng ban thường trực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia. Ảnh: VGP.

Các Phó Trưởng ban gồm: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm các ông: Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ngô Đông Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

Danh sách Ủy viên còn có các ông (bà): Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19/6/2026.