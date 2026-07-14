Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo 2 nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang

Ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và ông Lại Thanh Sơn, nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang bị Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo.

Ngày 14/7, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký các Quyết định của Thủ tướng về việc thi hành kỷ luật đối với nguyên Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Văn Linh (trái) và ông Lại Thanh Sơn.

Tại Quyết định số 1275, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021 do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày Quyết định số 67 ngày 22/5 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có hiệu lực.

Tại Quyết định số 1276, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lại Thanh Sơn, nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021 do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày Quyết định số 68 ngày 22/5 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có hiệu lực.

Trước đó tại Kỳ họp thứ 6 (diễn ra trong các ngày 8, 20/5), Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh), trong đó có ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lại Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định các cá nhân này đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông: Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn.