Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027 từ sớm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương và điều chỉnh từng tháng.

Thông tin trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, sáng 23/11.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn.

Thủ tướng cho biết, năm 2027 là năm bản lề tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế và tạo lực mang tính quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

“Để đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các giải pháp đồng bộ để huy động đủ nguồn lực rất lớn. Tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng từ sớm, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể, chi tiết cho từng lĩnh vực, từng bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước, điều chỉnh từng tháng phù hợp với tình hình, diễn biến”, Thủ tướng nêu rõ.

Về định hướng phát triển, theo Thủ tướng, sẽ ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, các ngành, lĩnh vực mới như năng lượng, vật liệu, điện tử, bán dẫn. Đồng thời, thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao; liên kết sản xuất với chế biến sâu, tiêu thụ, xuất khẩu; phát triển mạnh du lịch, logistics; kích cầu tiêu dùng; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển và thúc đẩy các ngành kinh tế mới, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Chính phủ cũng tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Điều hành linh hoạt, chủ động, sát thực tiễn, đồng bộ hơn nữa giữa các chính sách kinh tế vĩ mô. Bảo đảm nguồn cung xăng, dầu, điện; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực để tiết giảm chi phí trung gian; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu.

Nêu rõ phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, Thủ tướng thông tin Chính phủ sẽ tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội về phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế.

“Chính phủ đặc biệt quan tâm và sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định phân cấp, phân quyền và bố trí, phân bổ nguồn lực để địa phương, cấp cơ sở có điều kiện, năng lực thực hiện nhiệm vụ được phân cấp; xử lý triệt để những vướng mắc trong vận hành hệ thống kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của các bộ ngành, địa phương”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Lưu ý một số nội dung trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu TP Hải Phòng có giải pháp thúc đẩy hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra đối với chỉ tiêu về GRDP quý IV, xuất khẩu, thu ngân sách, đầu tư công, chỉ số IIP, phát triển doanh nghiệp…

Hải Phòng cũng cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các lĩnh vực, doanh nghiệp, dự án có đóng góp lớn... Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tập trung phát triển hạ tầng liên vùng, tạo kết nối thuận tiện hệ thống cảng biển, sân bay; nâng cao năng lực logistics.

Thủ tướng lưu ý Hải Phòng có giải pháp thúc đẩy khu vực tư nhân; hỗ trợ thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh. Quan tâm, dành nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê.

Phản hồi kiến nghị của cử tri về nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thế hệ trẻ và người lao động, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến rõ nét trong dạy và học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh.

Theo Thủ tướng, việc này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh mà còn tạo ra một nền tảng giáo dục vững chắc, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam có khả năng ngoại ngữ vững vàng, tiếp cận tri thức, văn hóa, khoa học - công nghệ toàn cầu và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Về kết nối chuyên gia, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng nêu rõ Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 336 về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 105 về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc biệt về công tác nhân tài trình Quốc hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đảng viên lão thành cách mạng của TP Hải Phòng.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành tại Đảng bộ TP Hải Phòng. Thủ tướng tới thăm gia đình và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Thành Ngọ do điều kiện sức khỏe không đến dự buổi lễ.

Trong đợt 7/11, thực hiện quy định thi hành Điều lệ Đảng, Đảng bộ TP Hải Phòng có 4.148 đảng viên vinh dự được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng.