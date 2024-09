Thủ tướng Israel ra lệnh quân đội chiến đấu toàn lực ở Lebanon

Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã loại trừ đề xuất ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, khẳng định "tin tức về lệnh ngừng bắn - không đúng sự thật".

Om Mohammed cho cậu con trai 10 tuổi uống thuốc ở Sidon, Lebanon, hôm 26/9. Hàng nghìn người Lebanon đã phải sơ tán vì đợt tấn công dữ dội từ Israel. Ảnh: CNN.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 26/9 nói rằng thông tin trên các phương tiện truyền thông cho rằng lệnh ngừng bắn có thể sắp diễn ra ở Lebanon là "không chính xác" và ông đã yêu cầu quân đội Israel tiếp tục chiến đấu "toàn lực".

Nhà lãnh đạo Israel đã không phản hồi đề xuất ngừng bắn do Mỹ và Pháp đưa ra, tuyên bố từ văn phòng của ông cho biết.

"Tin tức về lệnh ngừng bắn là không chính xác. Đây là đề xuất của Mỹ - Pháp, và thủ tướng thậm chí còn không phản hồi", tuyên bố viết.

"Tin tức về đề xuất (ngừng bắn - PV) được cho là nhằm kiềm chế giao tranh ở phía bắc cũng trái ngược với thực tế. Thủ tướng đã chỉ thị (Lực lượng Phòng vệ Israel) tiếp tục chiến đấu với toàn lực và theo các kế hoạch".

Ngoại trưởng Israel - ông Israel Katz - cùng ngày nói rằng "sẽ không có lệnh ngừng bắn ở phía bắc" và Israel sẽ tiếp tục chiến đấu với Hezbollah "bằng tất cả sức mạnh của chúng tôi cho đến khi giành chiến thắng và người dân ở phía bắc được trở về nhà an toàn".

Khoảng 60.000 người Israel đã phải rời bỏ nhà cửa ở miền Bắc Israel do giao tranh liên miên giữa Israel, Hezbollah và các lực lượng chống Israel khác đóng tại Lebanon. Bên phía đường ranh giới xanh của Lebanon do Liên Hợp Quốc vạch ra phân chia hai quốc gia, hàng chục nghìn người Lebanon cũng đã phải sơ tán trong nước. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính của Israel Bezalel Smotrich, người từng tuyên bố nhiệm vụ của cuộc đời mình là ngăn chặn việc thành lập một nhà nước Palestine, cũng bác bỏ ý tưởng ngừng bắn. Ông cho biết "Chiến dịch ở phía bắc nên kết thúc theo một kịch bản - nghiền nát Hezbollah".

Quân đội Israel tuyên bố rằng xuyên đêm, họ đã tấn công "khoảng 75 mục tiêu khủng bố thuộc tổ chức khủng bố Hezbollah" ở Beqaa và miền Nam Lebanon.

Giới chức trách ở Lebanon xác nhận rằng sáng 26/9, ít nhất thêm bốn người nước này thiệt mạng và 23 người Syria, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã tử nạn trong một cuộc không kích của Israel vào Younine ở Lebanon trong đêm.

Mỹ và Pháp đã kêu gọi ngừng bắn tạm thời để mở đường cho các cuộc đàm phán rộng hơn. Tuyên bố chung do Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đưa ra nêu rõ: “Đã đến lúc cần có một giải pháp cho biên giới Israel-Lebanon, đảm bảo an toàn và an ninh để người dân có thể trở về nhà. Cuộc giao tranh từ ngày 7/10/2023, và đặc biệt là trong hai tuần qua, có nguy cơ leo thang một cuộc xung đột rộng lớn hơn nhiều và gây nguy hại cho người dân”.

Tờ Jerusalem Post trước đó đưa tin rằng các nhà lãnh đạo cộng đồng ở miền Bắc Israel không hài lòng với viễn cảnh ngừng bắn, trong đó một chủ tịch hội đồng khu vực nói rằng “Sẽ đến lúc phải đàm phán, nhưng đây không phải là lúc đó. Đây là lúc chiến tranh”.