Thủ tướng gửi thư khen 4 cá nhân dũng cảm cứu người trong vụ cháy

Trong thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ rất xúc động khi được biết, các anh: Phạm Quốc Luật, Nguyễn Kim Long, Hoàng Anh Tuấn, Đồng Văn Tuấn đã dũng cảm giải cứu các nạn nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa gửi thư khen hành động dũng cảm cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Trong thư, Thủ tướng bày tỏ rất xúc động khi được biết, các anh: Phạm Quốc Luật, Nguyễn Kim Long, Hoàng Anh Tuấn, Đồng Văn Tuấn đã dũng cảm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, dùng thang leo lên tầng cao và sử dụng búa tạ để đập tường kịp thời giải cứu các nạn nhân trong vụ cháy.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, khen ngợi hành động mưu trí, dũng cảm của các anh. Đây là tấm gương sáng điển hình về tinh thần quả cảm, nghĩa hiệp, yêu thương của con người Việt Nam; thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống nhân ái của dân tộc ta, như câu ca dao: "Dẫu xây chín bậc phù đồ, chẳng bằng làm phúc cứu cho một người".

Quận Cầu Giấy khen thưởng 4 người tham gia cứu hộ, cứu nạn trong vụ cháy.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan có chế độ, chính sách, hình thức biểu dương, khen thưởng phù hợp, xứng đáng cho những công dân đã có thành tích xuất sắc cứu người trong vụ cháy nêu trên.

Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân hãy tích cực nâng cao tính chủ động trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bình tĩnh xử lý và giúp đỡ nhau khi có sự cố xảy ra.

Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về phòng, chống cháy, nổ; chú trọng xây dựng, phát triển phong trào toàn dân và nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản. Có chính sách khen thưởng, động viên xứng đáng, kịp thời; động viên, khích lệ người dân cùng tham gia, hạn chế tối đa các sự cố cháy, nổ; xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Trước đó, chia sẻ với phóng viên, nói về lý do bất chấp nguy hiểm, leo chênh vênh giữa tầng 3 tòa nhà để cứu người, anh Đồng Văn Tuấn bảo “lúc đó chỉ nghĩ đến cứu được người nào hay người ấy”.

Còn Hoàng Anh Tuấn cho biết khi thấy có hô hoán báo cháy, anh chạy ra giúp đỡ. Thấy có người ở tầng 3 kêu cứu, mọi người mang thang ra, thì các anh hỗ trợ đập tường, giải cứu nạn nhân.