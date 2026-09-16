Thủ tướng chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ GD&ĐT xử lý triệt để, dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa trong thời gian ngắn nhất.

Phụ huynh mua sách giáo khoa tại một nhà sách ở TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Chiều 16/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2026. Tại phiên họp, Thủ tướng chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần triển khai ngay về kinh tế - xã hội.

Trong lĩnh vực giáo dục, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT phải giải quyết ngay và có thời hạn cụ thể, xử lý triệt để, dứt điểm trong thời gian ngắn nhất tình trạng thiếu sách giáo khoa. Phó thủ tướng Lê Tiến Châu được giao tiếp tục chỉ đạo việc này.

Bên cạnh đó, Thủ tướng nêu rõ vấn đề cung ứng suất ăn học đường có nhiều bất cập và chưa đảm bảo cả về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, yêu cầu Bộ GD&ĐT trao đổi, làm việc với các địa phương.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh đây là trách nhiệm của các địa phương, nhất là chính quyền cơ sở. Ông đề nghị các bí thư, chủ tịch và Ban Thường vụ phải phát huy trách nhiệm trong công tác chăm lo học sinh, đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa theo yêu cầu tại Nghị quyết 71. Tình trạng thiếu sách giáo khoa được ghi nhận ở nhiều tỉnh, thành như Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, An Giang, đặc biệt tại TP.HCM.

Theo số liệu tổng hợp của NXB Giáo dục Việt Nam, đến hết ngày 14/9, tổng nhu cầu sách giáo khoa được cập nhật là 245,94 triệu bản. Kế hoạch in là 228,9 triệu bản và khoảng 236,6 triệu bản đã được cung ứng đến các địa phương. Tuy nhiên, các địa phương còn thiếu gần 4 triệu cuốn sách giáo khoa, tương đương khoảng 1,5% tổng nhu cầu.

Bộ GD&ĐT chỉ đạo nhà xuất bản bổ sung số còn thiếu trong ngày 15/9, ưu tiên những học sinh chưa có sách hoặc thiếu nhiều đầu sách nhất, đặc biệt ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng khó khăn và nhóm thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn sách.

Trong khi đó, nhiều lùm xùm xung quanh chất lượng bữa ăn bán trú đã xảy ra tại một số địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An.