Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 6/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 102/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước

Công điện gửi: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công điện nêu rõ: Thời gian qua, các bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 13/4/2024 tại Hòa Bình, với những hành động cụ thể, có ý nghĩa thiết thực. Đặc biệt, tại Chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước ngày 5/10/2024, nhiều bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, ngân hàng, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái", hỗ trợ số tiền hàng nghìn tỷ đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chia sẻ và những nghĩa cử cao đẹp của các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, ngân hàng, tập thể, cá nhân và tin tưởng rằng với "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" sẽ tiếp tục tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng và đạt được mục tiêu đề ra.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa, đồng bộ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" và triển khai kịp thời các kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ có liên quan, thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng, 80 năm ngày thành lập nước, 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; trong đó tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa kết hợp với nguồn lực của Nhà nước để chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên phạm vi cả nước. Đổi mới phương pháp, cách làm theo hướng đa dạng hóa nguồn lực, bao gồm nguồn lực được hỗ trợ từ trung ương, địa phương, nguồn lực công sức huy động, giúp đỡ từ cộng đồng cơ sở, nguồn lực cố gắng từ chính các hộ nghèo được hỗ trợ... gắn với việc hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đề cao tinh thần tự lực, tự cường của các địa phương; đồng thời, phân nhóm các địa phương và có cơ chế để các địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội tốt hơn hỗ trợ cho các địa phương khó khăn hơn thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn; vận động các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trực tiếp cho các địa phương khó khăn. Người dân, hộ gia đình được hỗ trợ phải tự đảm bảo một phần (kêu gọi bạn bè, người thân giúp đỡ, hỗ trợ các nguồn lực, công sức giúp đỡ lẫn nhau phù hợp).

Quán triệt phương châm "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hỗ trợ, Nhân dân làm chủ", đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ để cùng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, trên tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều", bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. Coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp, các ngành, các địa phương; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 hoàn thành bằng được mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (bao gồm cả 3 chương trình: Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu quốc gia và xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân; trong đó ưu tiên xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công từ nguồn ngân sách nhà nước.

Bộ Xây dựng khẩn trương hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà tạm, nhà dột nát nghiên cứu, thiết kế một số mẫu nhà ở điển hình, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với văn , phong tục tập quán và đặc điểm của từng địa phương, vùng miền để các hộ gia đình tham khảo, nghiên cứu áp dụng xây dựng nhà ở phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng hộ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan: Báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/10/2024 về việc thành lập Ban Chỉ đạo trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước và xây dựng Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo; trong đó, Thủ tướng Chính phủ là Trưởng Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Lãnh đạo các bộ: Quốc phòng, Công an; Tổng Giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Thủ trưởng một số cơ quan liên quan.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai cả 3 chương trình; chủ động tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo các biện pháp, giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả để triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát ở địa phương phù hợp với tình hình cụ thể (tỉnh, huyện, xã) do Bí thư cấp ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp là Phó trưởng Ban chỉ đạo; thành viên Ban chỉ đạo là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, một số đồng chí trưởng các sở, ngành, cơ quan chuyên môn, đoàn thể cùng cấp. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai cả 3 chương trình.

Thủ tướng Chính phủ phân công các đồng chí thành viên Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương theo phân công tại Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 và số 967/QĐ-TTg ngày 12/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền.

Trước đó, ngày 16/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 656/QĐ-TTg thành lập Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (gọi tắt là Quỹ) được thành lập để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền (bao gồm tiền mặt và chuyển khoản) của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định pháp luật.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.