Thủ tướng Áo tuyên bố từ chức

Thủ tướng Áo Karl Nehammer. Ảnh: Reuters.

Ngày 4/1, Thủ tướng Áo Karl Nehammer thông báo ông sẽ từ chức trong những ngày tới sau khi rút khỏi các cuộc đàm phán liên minh với đảng Dân chủ Xã hội do bất đồng về các vấn đề chính.

Trên mạng xã hội X, ông Nehammer tuyên bố sẽ từ chức cả vai trò thủ tướng và Chủ tịch đảng Nhân dân để tạo điều kiện cho "quá trình chuyển giao có trật tự".

Quyết định này được cho là có thể dẫn đến việc tổ chức bầu cử sớm hoặc mở đường cho phe bảo thủ đàm phán với đảng Tự do cực hữu, lực lượng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 9/2024.

Trước đó, các cuộc thương lượng nhằm thành lập liên minh cầm quyền gồm 3 đảng tại Áo đã đổ vỡ ngày 3/1 khi đảng nhỏ nhất trong các đối tác liên minh tiềm năng rút khỏi đàm phán.

Tháng 9/2024, đảng Tự do cực hữu đã lần đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử với 28,85% số phiếu ủng hộ, trong khi đảng Nhân dân vốn đang cầm quyền ở Áo chỉ về thứ hai với 26,27% số phiếu. Do không đạt được tỷ lệ đa số tuyệt đối, đảng Tự do cần tìm một đối tác liên minh để lãnh đạo.

Tuy nhiên, đến nay, các đảng khác đều loại trừ khả năng liên minh với đảng cực hữu do ông Herbert Kickl đứng đầu.

Các cuộc đàm phán kéo dài kể từ khi Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen tháng 10/2024 giao cho Thủ tướng Karl Nehammer nhiệm vụ thành lập chính phủ mới.

Ông Nehammer nỗ lực thành lập liên minh giữa đảng Nhân dân của ông với đảng Dân chủ Xã hội trung tả và đảng NEOS tự do.

Tuy nhiên, lãnh đạo đảng NEOS Beate Meinl-Reisinger đã thông báo với Thủ tướng Nehammer, lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Andreas Babler và Tổng thống Alexander Van der Bellen rằng đảng NEOS sẽ không tiếp tục đàm phán để trở thành đối tác trong chính phủ mới.

Bà giải thích cuộc đàm phán đã không đạt được tiến triển hay đạt thỏa thuận về "những cải cách cơ bản".