Thử trà dâu, bò nướng để kiểm tra đồ ăn tại phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ

Tối 16/8, đoàn công tác gồm Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM, quận 10 do ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM làm trưởng đoàn, khảo sát Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ (phường 1, quận 10) về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.