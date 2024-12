Thu thuế lần đầu vượt 1,7 triệu tỷ đồng

Tổng cục Thuế cho biết số thu toàn ngành thuế đã đạt 1,7 triệu tỷ đồng tính đến ngày 18/12, tăng 16% so với dự toán và 14% so với năm 2023, cũng là mức cao nhất từ trước đến nay.

Tổng số thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý năm nay đã vượt 245.600 tỷ đồng so với dự toán. Ảnh: Nam Khánh.

Tổng cục Thuế vừa có thông tin cập nhật về tình hình công tác thuế năm 2024, trong đó cho biết toàn ngành đã về đích với tổng số thu ước đạt 1,732 triệu tỷ đồng (tính đến ngày 18/12), vượt gần 17% dự toán. Trong đó, số thu nội địa đạt 1,44 triệu tỷ đồng .

Ước thực hiện cả năm 2024, tổng số thu do cơ quan thuế quản lý vượt 245.588 tỷ đồng so với dự toán và tăng gần 14% so với kết quả thực hiện năm 2023.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên số thu thuế cả nước đạt trên 1,7 triệu tỷ đồng . Ngành thuế cho biết đã có 60/63 địa phương hoàn thành vượt mức dự toán thu năm 2024 và 61/64 Cục Thuế hoàn thành và vượt dự toán thu.

Để đạt được kết quả này, Tổng cục Thuế cho biết toàn ngành đã xác định công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao tính tuân thủ, đảm bảo công bằng giữa các doanh nghiệp.

Cơ quan thuế đã tập trung phân tích cơ sở dữ liệu lớn về người nộp thuế qua các nguồn dữ liệu thu thập được từ các hồ sơ khai, nộp thuế, hệ thống hoá đơn điện tử, từ đó nhận diện những lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, có dư địa thu lớn để xây dựng các chuyên đề thanh tra, kiểm tra, chống thất thu.

Đến nay, cơ quan thuế đã thực hiện gần 63.000 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đạt 97,5% kế hoạch năm; kiểm tra gần 525.800 lượt hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là gần 63.000 tỷ đồng , tương đương 102% so với cùng kỳ năm 2023.

Giải pháp quản lý nợ thuế cũng giúp ngành thu nợ hơn 61.200 tỷ đồng , tăng 33% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tổng tiền thuế nợ có khả năng thu trên tổng thu ngân sách năm 2024 là gần 8%.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cho biết đã ban hành gần 58.700 lượt thông báo tạm hoãn xuất cảnh với tổng số tiền thuế nợ trên 80.500 tỷ đồng , qua đó đã thu được gần 4.300 tỷ đồng của hơn 6.600 người nộp thuế.

Đối với công tác quản lý thuế hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh trên nền tảng số, ngành thuế đã triển khai xây dựng và đưa vào vận hành chính thức Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân có phát sinh hoạt động kinh doanh TMĐT.

Tổng cộng, đã có 439 sàn giao dịch TMĐT cung cấp thông tin đến cơ quan thuế với gần 725.000 tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT. Tổng giá trị giao dịch là hơn 75.000 tỷ đồng .

Trong năm 2024, cơ quan thuế cũng đã thu được khoảng 116.000 tỷ đồng tiền thuế từ các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT, tăng 20% so với năm 2023.

Tổng số tổ chức, cá nhân được đưa vào diện rà soát, đôn đốc, hỗ trợ kê khai nộp thuế là trên 120.300 doanh nghiệp, cá nhân với số thuế đã kê khai, nộp thuế gần 51.600 tỷ đồng . Trong đó, đã xử lý vi phạm là gần 30.700 trường hợp với số thuế xử lý truy thu và phạt là gần 1.360 tỷ đồng .

Đối với nhà cung cấp nước ngoài, từ thời điểm triển khai vận hành Cổng thông tin (ngày 21/3/2022) đến nay đã có 120 đơn vị đăng ký, khai thuế và nộp thuế. Tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã khai, nộp trực tiếp qua cổng trong năm 2024 là gần 8.700 tỷ đồng , vượt 26% số thu cùng kỳ năm 2023 và vượt 74% so với dự toán.