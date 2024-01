Thử tài đoán đoạn văn do AI hay con người viết

Phần mềm ChatGPT đã đưa ra câu trả lời chỉ vài giây sau khi tác giả nhập yêu cầu: “Hãy giải thích khái niệm trí tuệ nhân tạo và ChatGPT”.

Tương lai đã Gõ cửa

AI (Artificial Intelligence), hay trí tuệ nhân tạo, là một khái niệm được dùng để chỉ khả năng của máy móc hoặc một chương trình máy tính bắt chước các chức năng nhận thức của bộ não con người - chẳng hạn như học tập hay giải quyết vấn đề. Điều này đạt được thông qua sự kết hợp của các thuật toán, dữ liệu cùng các kỹ thuật máy học, và nhờ đó hệ thống AI sẽ liên tục cải thiện được hiệu năng theo thời gian.

Một trong những loại AI phổ biến nhất là “chatbot” - một phần mềm được phát triển để mô phỏng cuộc trò chuyện với người dùng, thường là qua mạng Internet. Chatbot có thể hữu ích trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như dịch vụ chăm sóc khách hàng, nơi nó có thể đưa ra câu trả lời nhanh chóng và chính xác cho các câu hỏi thường gặp.

ChatGPT là một loại chatbot sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP) để hiểu và soạn văn bản theo cách bắt chước các cuộc trò chuyện của con người. NLP là một nhánh của AI tập trung vào sự tương tác giữa máy tính và ngôn ngữ của con người. Nó cho phép chatbot hiểu ý nghĩa và ngữ cảnh của các từ và cụm từ được sử dụng trong cuộc trò chuyện để từ đó đưa ra các phản hồi phù hợp trong thời gian thực.

Tóm lại, ChatGPT là một hệ thống AI sử dụng quá trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên để tạo văn bản giống với cuộc trò chuyện của con người. Nó có thể được sử dụng trong các ứng dụng như dịch vụ khách hàng để cung cấp câu trả lời nhanh chóng và chính xác cho các câu hỏi thường gặp.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Markus Winkler/Pexels.

Giờ là một câu hỏi dành cho quý độc giả: Đoạn văn trên được viết bởi AI hay bởi con người?

Thật lòng mà nói, nếu không phải là tác giả của cuốn sách này, tôi chưa chắc mình đã đủ tự tin để trả lời câu hỏi trên. Đúng hơn, tôi cảm thấy thiếu cơ sở để xác định những dòng chữ trên là do người hay máy viết. Tôi chỉ có thể bình rằng đoạn văn trên chưa xuất sắc nhưng cách hành văn đủ tự nhiên, câu chữ tương đối ngắn gọn mà vẫn truyền tải được nhiều thông tin hữu ích.

Trên thực tế, phần mềm ChatGPT đã đưa ra câu trả lời trên chỉ vài giây sau khi tôi nhập yêu cầu: “Hãy giải thích khái niệm trí tuệ nhân tạo và ChatGPT” (Câu lệnh nguyên bản bằng tiếng Anh là: Explain the concept of AI and ChatGPT). Một đề bài ngắn gọn, thậm chí sơ sài, nhưng câu trả lời vẫn chỉn chu và hoàn thiện. Phải chăng tương lai đã chính thức gõ cửa thế giới của loài người?

Ở một mức độ nào đấy, có lẽ không nên quá ngạc nhiên trước sức mạnh có phần siêu thực của ChatGPT. AI đã tồn tại cùng chúng ta được một thời gian khá dài và những phần mềm, ứng dụng thịnh hành lâu nay như Google Search, Facebook hay TikTok đều chịu sự chi phối đáng kể của nó. Không phải tự dưng mà chúng ta thường xuyên tương tác với những người có chung quan điểm với mình trên mạng xã hội và thường xuyên xem được những clip hợp “gu” khi lướt YouTube. Tất cả đều nhờ các hệ thống gợi ý dựa trên trí tuệ nhân tạo.