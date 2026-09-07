'Thủ phạm' giấu mặt gây bệnh trong phòng bật máy lạnh

Nắng nóng xen mưa ẩm khiến nấm mốc, mạt bụi dễ phát triển trong nhà, làm tăng nguy cơ hắt hơi, nghẹt mũi, ho và kích hoạt cơn hen.

Nấm mốc và mạt bụi có thể tích tụ trong nhà, đặc biệt ở những nơi ẩm thấp, nhiều bụi hoặc sử dụng điều hòa thường xuyên, làm tăng nguy cơ kích ứng đường hô hấp. Ảnh: Magnific.

Nắng nóng xen kẽ những cơn mưa bất chợt khiến độ ẩm trong nhà thay đổi liên tục, tạo môi trường thuận lợi cho nấm mốc và mạt bụi phát triển. Các dị nguyên này có thể tồn tại ở những vị trí ít được chú ý trong nhà, đặc biệt là nơi ẩm thấp và thường xuyên đóng kín.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Trường, Phó giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, ở người có cơ địa dị ứng, việc hít phải nấm mốc và mạt bụi có thể gây hắt hơi, chảy nước mũi, ngạt mũi, ngứa mắt, ho hoặc làm nặng thêm triệu chứng hen phế quản.

Điều này đặc biệt đáng lưu ý khi điều hòa được sử dụng thường xuyên nhưng không vệ sinh định kỳ.

Những “kẻ giấu mặt” trong phòng máy lạnh

Nhiều người có thói quen đóng kín cửa và bật điều hòa trong thời tiết nóng, cho rằng cách này giúp hạn chế bụi bẩn từ bên ngoài. Tuy nhiên, nếu phòng ít được thông thoáng và thiết bị không được vệ sinh thường xuyên, đây lại có thể là nơi tích tụ nhiều dị nguyên.

Theo bác sĩ Trường, những đợt nắng nóng xen kẽ mưa ẩm khiến độ ẩm trong nhà thay đổi, tạo điều kiện cho nấm mốc và mạt bụi nhà phát triển. Đặc biệt, các vị trí kín, ẩm và ít được chú ý như màng lọc điều hòa, góc tường, chân tủ hay khu vực quanh cửa sổ dễ trở thành nơi tích tụ nấm mốc.

Nấm mốc và mạt bụi nhà có thể kích hoạt phản ứng dị ứng, gây hắt hơi, ngứa mũi, chảy nước mũi, nghẹt mũi, ngứa mắt hoặc ho. Ảnh: Shutterstock.

Khi phát triển, nấm giải phóng các bào tử vào không khí. Trong phòng sử dụng điều hòa, luồng khí lưu thông có thể đưa các bào tử này phát tán ra nhiều khu vực, khiến người trong phòng dễ hít phải.

Ở người có cơ địa dị ứng, bào tử nấm mốc và mạt bụi nhà có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch, gây ra các triệu chứng ở đường hô hấp như hắt hơi, ngứa mũi, chảy nước mũi trong, nghẹt mũi, ngứa mắt hoặc ho. Nếu vẫn tiếp xúc với dị nguyên, tình trạng này có thể kéo dài hoặc tái diễn.

Đừng nhầm dị ứng với cảm cúm

Hắt hơi, chảy nước mũi hay ho dễ khiến người bệnh nghĩ đến cảm lạnh, cảm cúm. Tuy nhiên, cảm cúm do virus thường đi kèm sốt, đau mỏi người, mệt mỏi và đa số tự cải thiện sau khoảng một tuần. Ngược lại, dị ứng thường không gây sốt mà nổi bật với các cơn hắt hơi liên tiếp, ngứa mũi, ngứa mắt và chảy nước mũi trong.

Một điểm khác biệt đáng chú ý là triệu chứng dị ứng thường liên quan đến môi trường. Người bệnh có thể nhận thấy tình trạng hắt hơi, nghẹt mũi hoặc ho xuất hiện rõ hơn khi ở trong căn phòng ẩm mốc, nhiều bụi hoặc sử dụng điều hòa. Nếu rời khỏi môi trường này, triệu chứng có thể giảm và tái xuất hiện khi tiếp xúc trở lại.

Cảm cúm thường kèm sốt, đau mỏi người và mệt mỏi, trong khi dị ứng nổi bật với hắt hơi liên tiếp, ngứa mũi, ngứa mắt và chảy nước mũi trong. Ảnh: Magnific.

Theo bác sĩ Trường, tự mua kháng sinh để điều trị các triệu chứng hắt hơi, nghẹt mũi, ho kéo dài là một sai lầm phổ biến. Kháng sinh không có tác dụng với dị ứng do nấm mốc, mạt bụi; sử dụng khi không có chỉ định còn có thể gây tác dụng phụ và làm gia tăng nguy cơ kháng kháng sinh.

Người bệnh cũng không nên tự ý dùng kéo dài thuốc xịt mũi co mạch để giảm nghẹt mũi. Việc lạm dụng nhóm thuốc này có thể khiến tình trạng nghẹt mũi dai dẳng hơn và gây thêm các tác dụng không mong muốn.

Với người có tiền sử hen phế quản, việc tiếp xúc với nấm mốc, mạt bụi và các dị nguyên khác trong không khí đáng lưu ý hơn. Những tác nhân này có thể kích hoạt hoặc làm nặng thêm tình trạng viêm đường thở.

Ngoài ho, người bệnh có thể xuất hiện khò khè, nặng ngực hoặc khó thở. Nếu triệu chứng hô hấp diễn biến nhanh hoặc khó thở tăng lên, cần đi khám kịp thời thay vì tiếp tục tự xử lý tại nhà.

Đừng chỉ chữa triệu chứng, hãy xử lý cả căn phòng

Nếu các triệu chứng hô hấp liên quan đến dị ứng, giảm tiếp xúc với dị nguyên là một trong những cách quan trọng để hạn chế tình trạng tái diễn. Vì vậy, thay vì chỉ tìm thuốc để giảm hắt hơi, nghẹt mũi hay ho, người dân cũng nên kiểm tra lại môi trường sống.

Những vị trí như màng lọc điều hòa, góc tường, chân tủ, khu vực quanh cửa sổ hoặc nơi thường xuyên ẩm ướt cần được chú ý. Đây có thể là nơi tích tụ bụi và nấm mốc trong thời gian dài mà người trong nhà khó nhận ra.

Màng lọc điều hòa nên được vệ sinh hoặc thay thế định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và tần suất sử dụng. Nếu phát hiện nấm mốc, cần xử lý sớm, tránh để lan rộng.

Khi vệ sinh khu vực có nấm mốc, nên đeo khẩu trang và hạn chế những thao tác làm bụi, mảnh vụn hoặc bào tử nấm phát tán vào không khí. Không nên dùng chổi khô quét trực tiếp khu vực nhiều bụi mốc.

Không gian sống cũng cần được thông thoáng, duy trì độ ẩm phù hợp và tránh để quần áo, chăn màn, thảm hay các vật dụng bằng vải bị ẩm kéo dài.

Nếu thường xuyên hắt hơi, nghẹt mũi, chảy nước mũi hoặc ho, đặc biệt khi các triệu chứng xuất hiện lặp lại trong cùng một không gian, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân và được hướng dẫn điều trị phù hợp.

Kiểm soát dị nguyên không chỉ là vệ sinh một chiếc điều hòa hay lau sạch một góc tường, mà là chủ động tạo ra môi trường sống ít tác nhân kích ứng hơn cho đường hô hấp.