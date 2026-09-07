Phụ huynh cần làm gì để con trẻ khỏe mạnh khi đi học trở lại?

Trước thềm năm học mới, bên cạnh đồ dùng học tập, phụ huynh cần giúp trẻ hình thành những thói quen bảo vệ sức khỏe, đặc biệt khi trẻ trở lại môi trường học tập đông người.

Phụ huynh nên chủ động chuẩn bị cho trẻ những thói quen vệ sinh, sinh hoạt và học tập phù hợp để phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe khi trở lại trường. Ảnh: Hoài Bảo.

Mùa tựu trường là thời điểm trẻ bắt đầu tiếp xúc trở lại với môi trường tập thể, thường xuyên ở gần bạn bè và thầy cô. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để một số bệnh truyền nhiễm và bệnh lý thường gặp ở trẻ em lây lan.

Theo ThS.BS Bùi Nguyễn Đoan Thư, Phó khoa Nội 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), phụ huynh nên chủ động chuẩn bị cho trẻ những thói quen đơn giản nhưng cần thiết trước khi bước vào năm học mới.

Chủ động phòng bệnh hô hấp

Các bệnh đường hô hấp như cảm lạnh, cúm, viêm đường hô hấp có thể dễ lây lan trong môi trường học đường do trẻ tiếp xúc gần với nhiều người.

Phụ huynh nên hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi chơi và sau khi ho, hắt hơi hoặc xì mũi. Khi ho hoặc hắt hơi, trẻ nên dùng khăn giấy hoặc khuỷu tay để che miệng, mũi thay vì dùng bàn tay.

Tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch giúp trẻ chủ động phòng ngừa nhiều bệnh truyền nhiễm khi trở lại môi trường học đường.

Trẻ cũng không nên dùng chung ly, cốc, khăn mặt, dụng cụ ăn uống và các vật dụng cá nhân với bạn bè. Khi không cần thiết, nên hạn chế để trẻ ở lâu trong những không gian kín, đông người.

Tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch cũng là một trong những biện pháp quan trọng giúp phòng bệnh. Phụ huynh cần kiểm tra lịch tiêm của trẻ và trao đổi với cơ sở y tế nếu trẻ còn thiếu các vaccine phù hợp với độ tuổi, trong đó có vaccine phòng cúm, phế cầu, ho gà...

Chú ý vệ sinh ăn uống để phòng bệnh tiêu hóa

Môi trường tập thể cũng có thể tạo điều kiện cho các bệnh đường tiêu hóa lây lan nếu trẻ không giữ vệ sinh tay và ăn uống.

Trẻ cần được nhắc rửa tay kỹ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Thức ăn nên được nấu chín, bảo quản đúng cách. Bên cạnh đó, trẻ cần uống nước sạch và hạn chế dùng chung chai, ly với người khác.

Rửa tay đúng cách và che miệng, mũi khi ho, hắt hơi giúp trẻ hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh hô hấp trong môi trường học đường.

Phụ huynh cũng nên lưu ý nguồn gốc thực phẩm, nhất là các món ăn được bày bán ở những nơi không bảo đảm điều kiện vệ sinh. Việc lựa chọn thực phẩm an toàn không chỉ giúp giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa mà còn hạn chế một số bệnh lây truyền qua đường ăn uống.

Đừng bỏ qua dấu hiệu trẻ nhìn không rõ

Trước khi bước vào năm học mới, phụ huynh cũng nên quan sát thị lực của trẻ, đặc biệt nếu con đã có biểu hiện bất thường trong sinh hoạt hàng ngày.

Theo đó, trẻ thường xuyên nheo mắt, cúi sát khi đọc hoặc viết, nhìn bảng không rõ, đau đầu hay mỏi mắt có thể đang gặp vấn đề về thị lực.

Khi nhận thấy những dấu hiệu này, phụ huynh nên đưa trẻ đi kiểm tra. Phát hiện sớm tật khúc xạ giúp trẻ nhìn rõ hơn khi học tập, đồng thời hạn chế những khó khăn không cần thiết trong quá trình học.

Chọn cặp sách phù hợp với vóc dáng

Cặp sách là vật dụng trẻ sử dụng hàng ngày nhưng đôi khi lại bị phụ huynh bỏ qua khi chuẩn bị cho năm học mới.

Cặp cần có kích thước phù hợp với chiều cao và vóc dáng của trẻ. Khi đeo, trẻ nên sử dụng cả hai quai để phân bổ trọng lượng đều thay vì đeo lệch một bên.

Cặp sách phù hợp với vóc dáng và cách đeo đúng giúp trẻ hạn chế áp lực lên lưng, vai khi đến trường. Ảnh: Shutterstock.

Đồ dùng trong cặp cũng nên được sắp xếp hợp lý, trong đó những vật nặng nên đặt gần lưng. Phụ huynh có thể kiểm tra cặp mỗi ngày và lấy bớt những đồ dùng không cần thiết.

Tổng trọng lượng cặp được khuyến cáo không nên vượt quá khoảng 15% trọng lượng cơ thể trẻ. Một chiếc cặp quá nặng nếu được mang thường xuyên có thể khiến trẻ khó chịu và ảnh hưởng đến tư thế khi đi lại, học tập.

Duy trì nếp sinh hoạt lành mạnh

Bên cạnh phòng bệnh, việc duy trì nền tảng sức khỏe tốt cũng giúp trẻ thích nghi thuận lợi hơn với lịch học mới.

Vận động thường xuyên, như bơi lội, giúp trẻ duy trì thể lực và hình thành thói quen sinh hoạt lành mạnh khi trở lại trường. Ảnh: Magnific.

Trẻ cần được ngủ đủ, ăn đa dạng các nhóm thực phẩm, uống đủ nước và có thời gian vận động mỗi ngày. Phụ huynh cũng nên điều chỉnh dần giờ ngủ và giờ thức trước khi năm học bắt đầu, thay vì thay đổi đột ngột khi trẻ đã đi học.

Chuẩn bị cho năm học mới vì thế không chỉ là mua đủ sách vở, đồng phục hay đồ dùng học tập. Việc hình thành thói quen vệ sinh, ăn uống an toàn, theo dõi thị lực, sử dụng cặp đúng cách và duy trì sinh hoạt lành mạnh cũng là những hành trang quan trọng giúp trẻ bước vào năm học mới khỏe mạnh hơn.