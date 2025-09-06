Thủ môn qua đời ngay sau khi cản phá penalty thành công

Một bi kịch xảy ra trong bóng đá Brazil khi thủ môn Antonio Edson dos Santos Sousa bất ngờ gục ngã và qua đời chỉ vài giây sau khi cản phá thành công một quả penalty bằng ngực.

Thủ môn Antonio Edson dos Santos Sousa qua đời đầy bất ngờ.

Sự việc được ghi lại trực tiếp trên sóng mạng: Edson, 34 tuổi, còn được bạn bè gọi thân mật là Pixe, vừa lao đến ăn mừng cùng đồng đội sau pha cứu thua thì đột ngột ngã quỵ. Dù các cầu thủ và trọng tài nhanh chóng gọi nhân viên y tế hỗ trợ và anh được đưa tới bệnh viện ngay lập tức, mọi nỗ lực hồi sức đều thất bại.

Thảm kịch xảy ra trong một trận futsal năm người tại nhà thi đấu ở thành phố Augusto Correa, bang Pará (miền Bắc Brazil). Trận đấu nằm trong khuôn khổ một giải phong trào mừng tuần lễ kỷ niệm ngày độc lập của Brazil. Pixe thi đấu cho đội Sind Motos.

Chính quyền địa phương lập tức hủy các trận đấu hôm sau. Đoạn video cho thấy Pixe đổ người sang phải để cản phá cú sút, quả bóng đập mạnh vào ngực anh. Ban đầu thủ môn này vẫn tỏ ra bình thường, còn giơ tay ăn mừng, nhưng ngay khi chạm mặt đồng đội đang chạy tới chúc mừng, anh loạng choạng rồi ngã gục xuống sàn. Hiện chưa rõ cú va chạm với bóng có liên quan trực tiếp đến cái chết của Pixe hay không.

Chỉ vài tháng trước, vào tháng 6, futsal Brazil cũng chứng kiến một bi kịch tương tự khi Roberto Peterson (33 tuổi) tử vong trong trận đấu ở bang Santa Catarina sau khi bị bóng trúng bụng và lên cơn trụy tim. Anh để lại vợ và ba con nhỏ.

Futsal là biến thể của bóng đá, mỗi đội gồm 5 cầu thủ, thi đấu trên mặt sân nhỏ trong nhà. Bộ môn này phổ biến trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Nam Mỹ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nơi tồn tại nhiều đội bóng chuyên nghiệp.