Thủ khoa khối A01 gây chú ý tại Hàn Quốc

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hoàng Hương Giang quyết định chọn học trường công nghệ tại Hàn Quốc thay vì các trường Ivy League ở Mỹ.

Hương Giang khoe giấy báo trúng tuyển của Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST).

Hoàng Hương Giang, thủ khoa khối A01 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, mới đây đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hàn Quốc khi quyết định theo học Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) thay vì các trường đại học danh tiếng tại Mỹ.

Hương Giang là học sinh lớp 12 chuyên Toán, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Nữ sinh đạt điểm tuyệt đối trong bài thi SAT, đồng thời là thủ khoa toàn quốc tổ hợp A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với 29,75/30 điểm.

Trong bài phỏng vấn đăng trên báo Hàn Quốc vào ngày 9/7, Hương Giang cho biết quyết định du học Hàn Quốc được đưa ra sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, từ chất lượng giáo dục, cơ hội nghiên cứu đến môi trường sống.

"Hàn Quốc là một cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới và có tiềm năng phát triển rất lớn. Em lựa chọn du học tại đây sau khi cân nhắc sự hợp tác chặt chẽ giữa trường đại học và doanh nghiệp, sự tương đồng về văn hóa với Việt Nam cũng như môi trường an toàn", Giang chia sẻ.

Năm nay, Hương Giang nộp hồ sơ vào Đại học Quốc gia Seoul và KAIST trước khi quyết định theo học ngôi trường công nghệ hàng đầu Hàn Quốc. Dù Đại học Quốc gia Seoul có nhiều lợi thế của một đô thị lớn, nữ sinh vẫn thuyết phục bởi môi trường nghiên cứu tại Daejeon - thành phố được mệnh danh là thung lũng Silicon của Hàn Quốc.

Chia sẻ thêm về quyết định du học, Hương Giang cho biết điều khiến cô kỳ vọng nhất là được học tập trong hệ thống nghiên cứu hiện đại của KAIST, đồng thời có cơ hội giao lưu với sinh viên đến từ nhiều quốc gia.

Niềm yêu thích văn hóa Hàn Quốc cũng góp phần đưa Giang đến với lựa chọn này. Từ nhỏ, nữ sinh thường nghe nhạc của các nhóm K-pop như T-ara và TWICE. Gần đây, khi biết tin G-Dragon được bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng tại KAIST, cô càng quan tâm nhiều hơn đến ngôi trường tốp đầu Hàn Quốc này.

Theo học tại KAIST, Hương Giang chọn học ngành Khoa học máy tính bởi niềm yêu thích công nghệ đã nhen nhóm từ những giờ học về logic máy tính ở bậc THCS và THPT. Nữ sinh mong muốn sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tiếp tục theo học thạc sĩ, tiến sĩ và hướng tới trở thành chuyên gia công nghệ trong giới học thuật hoặc tại các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Ông Kim Yong-hyun, Trưởng phòng Tuyển sinh của KAIST, cho biết trường đã bắt đầu tuyển sinh sinh viên Việt Nam từ năm 2025 và đang triển khai nhiều chương trình hợp tác đào tạo với doanh nghiệp, trong đó có chương trình học bổng sau đại học Global EPSS dành cho lĩnh vực bán dẫn.

Theo ông Kim, chiến lược quốc tế hóa đang được KAIST đẩy mạnh nhằm thu hút những học sinh xuất sắc từ Đông Nam Á và nhiều quốc gia khác, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên phát triển thành các nhà nghiên cứu và lãnh đạo đổi mới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ của tương lai.