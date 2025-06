Thứ bóng đá xấu xí của River Plate

River Plate để thua 0-2 trước Inter Milan ở lượt cuối bảng E của FIFA Club World Cup 2025™ sáng 26/6. Trong trận đấu này, cầu thủ Quarta của River Plate nhận thẻ đỏ ở phút 66, khiến đội bóng Argentina gặp bất lợi lớn trong phần còn lại của trận đấu.

Đến phút 90+5, một cầu thủ khác của River Plate là tuyển thủ quốc gia Gonzalo Montiel cũng bị đuổi khỏi sân do lỗi phản ứng với trọng tài.

River Plate rời giải với tổng cộng 3 thẻ đỏ, dẫn đầu trong số các đội dự giải. Xếp ngay sau họ là một đại diện Argentina khác, Boca Juniors, với 2 thẻ đỏ.

Ngoài ra, River Plate cũng đứng đầu hai thống kê đáng quên khác: số thẻ vàng phải nhận (9 lần, ngang với Tunis) và số lần phạm lỗi trung bình trong một trận đấu (18 lần).

Trong trận gặp Inter, hậu vệ Marcos Acuna bị tố cáo có hành vi lăng mạ và phân biệt chủng tộc với Denzel Dumfries của đối thủ. Cựu hậu vệ Sevilla có thể đối diện với án phạt nặng từ FIFA nếu ban tổ chức tiến hành điều tra.

Cổ động viên của River Plate cũng để lại hình ảnh xấu xí ở cuối trận, khi nhiều fan quá khích đã ném vật thể lạ về phía Dumfries và cầu thủ Inter để giải tỏa nỗi bức xúc. Nhiều tiếng la ó và huýt sáo cũng hướng về chính các cầu thủ River Plate sau màn trình diễn kém cỏi trước đối thủ từ Italy.

Bóng đá Argentina để lại hình ảnh xấu xí trên đất Mỹ. Về mặt chuyên môn, họ cũng gây thất vọng lớn khi cả hai đại diện hùng mạnh và giàu truyền thống, River Plate và Boca Juniors, đều bị loại ngay từ vòng bảng.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.