Thứ bóng đá kỳ lạ của Barcelona

Đội bóng của Hansi Flick không chỉ khiến các trận đấu trở nên hỗn loạn mà còn thống trị mọi chỉ số: Ghi nhiều bàn nhất trong năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu; bắt việt vị đối thủ nhiều nhất, với con số gần gấp đôi so với đội cao nhất tại Premier League; sở hữu những ngôi sao đang đạt đỉnh phong độ, từ Lewandowski, Pedri, Raphinha cho đến thần đồng Lamine Yamal.

Điều này có thể khiến Barcelona trở thành một trong những đội bóng thú vị nhất để theo dõi, nhưng cũng đặt ra câu hỏi lớn. Liệu bẫy việt vị điên rồ của họ có thể thay đổi bóng đá châu Âu?

Hansi Flick đưa Barcelona trở thành đội bóng dâng cao nhất châu Âu, với một bẫy việt vị gần như cực đoan. Để so sánh, Brighton, đội bắt việt vị nhiều nhất Premier League mùa này, có 65 lần, Stuttgart dẫn đầu Bundesliga với 54 lần, còn Barcelona là 115 lần - gần gấp đôi.

Hệ thống của Flick khiến hàng phòng ngự của Barca luôn ở sát vạch giữa sân, tạo ra những khoảng trống 50 mét phía sau. Trông có vẻ tự sát, nhưng thực tế lại hiệu quả.

Khi vận hành trơn tru, bẫy việt vị này khiến ngay cả những tiền đạo hàng đầu thế giới cũng trở nên vô hại. Trong trận El Clasico với Real Madrid hồi tháng 10, Barcelona khiến Kylian Mbappe bị bắt việt vị tới 8 lần chỉ trong 30 phút!

Nhưng để hệ thống này hoạt động, mọi cầu thủ phải hoàn toàn tuân thủ kỷ luật. Tại sân Bernabeu, Flick đã nói với các cầu thủ trong giờ nghỉ giữa hiệp: "Ai lùi về chỉ một mét thôi, tôi thay ra ngay lập tức!".

Bóng đá đã thay đổi trong kỷ nguyên VAR, và Flick đang khai thác điều đó một cách tối đa. Nhờ công nghệ bán tự động tại La Liga, mọi tình huống việt vị dù chỉ một cm đều được phát hiện. Một số pha bóng việt vị của Real Madrid trước Barcelona chỉ cách nhau vài milimet, nhưng đó không phải là may mắn.

Ví dụ, khi Mbappe tưởng như đã ghi bàn, quay chậm cho thấy trung vệ trẻ Pau Cubarsi đã kịp dừng lại trong tích tắc, khiến tiền đạo người Pháp việt vị… đúng nửa thân người.

Tuy nhiên, Flick cũng thừa nhận một vấn đề: "Trọng tài biên thường không giơ cờ ngay lập tức với những tình huống việt vị sát nút. Điều đó buộc các hậu vệ của tôi phải chạy về phòng ngự không cần thiết, gây mất sức".

Dù mang đến thành công, hệ thống của Flick không phải không có điểm yếu. Các đối thủ đang dần tìm ra hai cách hiệu quả nhất để xuyên thủng hàng thủ của Barcelona.

Theo đó, họ chạy chỗ từ tuyến hai. Takefusa Kubo (Real Sociedad) tiết lộ sau khi đánh bại Barcelona: "Chúng tôi nghiên cứu kỹ về bẫy việt vị của họ. Họ chỉ tập trung vào tiền đạo và cầu thủ chạy cánh, nhưng quên đi những tiền vệ băng lên từ tuyến hai".

Các đội bóng như Sociedad đã khai thác điều này bằng cách cho tiền vệ chạy chỗ từ giữa sân, khiến hàng thủ Barca không kịp phản ứng.

Flick cũng đẩy đội hình lên quá cao, khiến hai hậu vệ biên Jules Kounde và Alex Balde thường xuyên dâng quá sâu vào phần sân đối thủ. Khi mất bóng, hai biên của Barcelona lộ ra những khoảng trống mênh mông.

Atletico Madrid tận dụng điểm yếu này trong trận thắng Barcelona hồi tháng 12, khi Nahuel Molina thoát xuống cánh phải và kiến tạo cho Alexander Sorloth ghi bàn. Osasuna và Las Palmas cũng đánh bại Barcelona bằng những pha phản công tương tự.

Gần đây, Barcelona chỉ thắng 1 trong 7 trận tại La Liga, khiến chiến thuật của Flick bị đặt dấu hỏi. Khi Barca để lộ khoảng trống, họ dễ dàng bị khai thác hơn bất kỳ đội nào khác.

Sự thành công hay thất bại của chiến thuật này sẽ được quyết định trên sân khấu Champions League. Nếu Flick giúp Barca vô địch, bẫy việt vị này có thể trở thành một xu hướng mới trong bóng đá hiện đại.

Trong bối cảnh nhiều đội bóng sao chép chiến thuật kiểm soát bóng kiểu Pep Guardiola, Flick đang đi ngược xu hướng. Guardiola tạo ra một phong cách tấn công kiểm soát bóng chặt chẽ, với hàng phòng ngự tổ chức cẩn thận, Flick xây dựng một hệ thống pressing cực đoan, hàng thủ dâng cao đến mức nguy hiểm.

Hai trường phái bóng đá hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng cùng được sinh ra từ Barcelona. Nếu Flick giành danh hiệu, cả châu Âu có thể sẽ suy nghĩ lại về cách phòng ngự trong thời đại VAR.

Barcelona không hoàn hảo, nhưng chắc chắn là đội bóng hấp dẫn nhất lúc này. Họ ghi nhiều bàn nhất châu Âu, phòng ngự bằng cách tấn công điên cuồng, thách thức mọi quy tắc truyền thống của bóng đá. Và quan trọng nhất, đại diện xứ Catalonia đang khiến cả châu Âu phải chú ý.

Barcelona có thể thất bại thảm hại hoặc trở thành người đi tiên phong, nhưng một điều chắc chắn: họ không phải một đội bóng tầm thường.

