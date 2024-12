Thông tin tinh gọn bộ máy ở các cơ quan, ban Đảng, MTTQ, tổ chức CT-XH

Chiều 24/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã làm việc với đại diện lãnh đạo các cơ quan, Ban Đảng, đơn vị sự nghiệp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương về tình hình tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tính đến 14h ngày 23/12/2024, về tình hình, tiến độ triển khai đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo định hướng của Trung ương, toàn bộ các cơ quan, Ban Đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng được giao chủ trì xây dựng Đề án đã hoàn thiện và gửi Đề án về Ban Chỉ đạo Trung ương.

Đối với cơ quan, Ban Đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương: Giảm 2 đầu mối cấp vụ (từ 14 xuống còn 12 đầu mối; tương đương 14,2%); giảm 3 đầu mối cấp phòng (từ 16 xuống còn 13 đầu mối; tương đương 18,7%).

Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận (dự kiến sau hợp nhất): Giảm 6 đầu mối cấp vụ (từ 25 đầu mối xuống còn 19 đầu mối; tương đương 24%); giảm 23 đầu mối cấp phòng (từ 28 xuống còn 5 phòng; tương đương 82,14%).

Ban Kinh tế Trung ương: Giảm 3 đầu mối cấp vụ (từ 9 xuống còn 6 đầu mối; tương đương 33,33%); giảm 10 đơn vị cấp phòng.

Ban Nội chính Trung ương: Giảm từ 2 đầu mối cấp vụ (từ 12 xuống còn 10 đầu mối; tương đương 16,67%); giảm 4 đơn vị cấp phòng (từ 08 xuống còn 4 đầu mối; tương đương 50%).

Cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương: Giảm 2 đầu mối cấp vụ (từ 14 xuống còn 12 đầu mối; tương đương 14,2%); giảm 7 đầu mối cấp phòng (từ 12 xuống còn 5 đầu mối; tương đương 58,33%).

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (sau khi tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ các Hội đồng lý luận, khoa học của Trung ương; sáp nhập Học viện Hành chính): Giảm 21 đầu mối cấp vụ (từ 54 đầu mối trước khi sáp nhập xuống còn 33 đầu mối cấp vụ sau sáp nhập; tương đương 38,88%).

Báo Nhân dân: Giảm 10 đầu mối cấp vụ (từ 25 xuống còn 15 đầu mối; tương đương 40%); giảm 16 đầu mối cấp phòng (từ 41 xuống còn 25 đầu mối; tương đương 39%).

Tạp chí Cộng sản (sau tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ các tạp chí của cơ quan, Ban Đảng): Tăng 2 đầu mối cấp vụ (từ 12 đầu mối thành 14 đầu mối; tương đương 16,6%).

Với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương:

Tại Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Giảm 8 đầu mối cấp vụ (từ 16 xuống còn 8 đầu mối; tương đương 50%); tăng thêm 4 đơn vị cấp phòng.

Tại Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

Cơ quan Tổng Liên đoàn: Giảm 4 đầu mối cấp vụ (từ 10 xuống còn 6 đầu mối; tương đương 40%); giảm 3 đầu mối cấp phòng (tương đương 42,85%); chuyển 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn quản lý.

Đối với Công đoàn ngành Trung ương và tương đương: Giảm 1 tổ chức công đoàn (từ 19 tổ chức xuống còn 18 tổ chức; tương đương 5,26%); mỗi công đoàn ngành lập tối thiểu 3 ban, sau khi sắp xếp lại các công đoàn ngành trung ương còn 54 ban (18,18%).

Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn: Giảm 4 đơn vị (từ 12 đơn vị xuống còn 8 đơn vị; tương đương 33,33%).

Tại Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, về bộ máy: Giảm 7 đầu mối cấp vụ (từ 15 đầu mối xuống còn 8 đầu mối; tương đương 46,67%); giảm 6/8 đầu mối cấp phòng (tương đương 75%) và Đại diện Văn phòng tại miền Nam.

Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, về bộ máy: Giảm 5 đầu mối cấp vụ (từ 15 đầu mối xuống còn 10 đầu mối; tương đương 33,3%); giảm 9 phòng trong các đơn vị sự nghiệp (từ 60 đầu mối xuống còn 51 đầu mối; tương đương 15%).

Cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, về bộ máy: Giảm 17 đầu mối cấp vụ (từ 32 đầu mối xuống còn 15 đầu mối; tương đương 51,3%).

Cơ quan Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, về bộ máy: Giảm 3 đầu mối cấp vụ (từ 10 đầu mối xuống còn 7 đầu mối; tương đương 30%); giảm 2 phòng của đơn vị sự nghiệp (từ 5 phòng xuống còn 3 phòng; tương đương 40%).

Theo báo cáo, nhìn chung đến nay, các cơ quan, ban Đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương đã triển khai nghiêm túc việc tổng kết Nghị quyết 18, xây dựng đề án, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy; đồng thời tập trung xây dựng dự thảo các văn bản (quyết định về kết thúc hoạt động; quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác...) để trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định theo thẩm quyền, bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Quá trình thực hiện, công tác phổ biến, quán triệt, cập nhật thông tin được tiến hành kịp thời, thường xuyên; công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng thực hiện, bảo đảm sự thống nhất, đồng lòng, nỗ lực thực hiện chủ trương chung.

