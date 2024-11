Thông tin mới vụ 3 diễn viên Thái Lan bị bắt giữ

Theo tin tức ngày 4/11 của Bangkok Post, Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) đang liệt kê những nghi phạm sẽ phải đối mặt với cáo buộc gian lận trong vụ án của tập đoàn The iCon Group.

Quyền tổng thư ký DSI Yuthana Phraedam cho biết DSI đã trao đổi về vụ án The iCon Group với đại diện của Ban Bảo vệ Người tiêu dùng và Văn phòng Chính sách Tài chính để đẩy nhanh tiến độ vụ án.

18 nghi phạm bị bắt giữ trước đó, bao gồm 3 diễn viên Sam Yuranunt Pamornmontri, Kan Kantathavorn và Min Pechaya có thể bị buộc tội gian lận công cộng và tội phạm máy tính liên quan đến việc mời chào các đại lý tiềm năng bán sản phẩm. Những người khiếu nại trong vụ án cáo buộc các đại lý tập trung vào việc tuyển dụng đại lý mới và khuyến khích họ đầu tư tiền thay vì bán sản phẩm.

Min Pechaya liên quan đến vụ án của The iCon Group. Ảnh: Sanook.

"Các thẩm vấn viên sẽ họp và hoàn tất danh sách những nghi phạm phải đối mặt với cáo buộc gian lận. Danh sách sẽ được đưa ra trong tương lai gần", đại diện DSI cho biết.

Đề cập đến tình trạng của 18 nghi phạm bị giam giữ, Withoon Keng-ngan, luật sư của Tổng giám đốc điều hành iCon Group, cho biết họ đã thích nghi với môi trường mới và không bị căng thẳng. Nhưng hầu hết đều nhớ và lo lắng cho các thành viên trong gia đình.

Ông cũng cho biết các nghi phạm sẽ xin tại ngoại với số tiền 3 triệu baht. Trước đó, 3 diễn viên đã nộp đơn xin bảo lãnh lên Tòa án Hình sự với số tiền 2 triệu baht nhưng bị từ chối.

Tính đến cuối tháng trước, khoảng 10.000 người đã nộp đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng. Các nạn nhân cho biết họ đã mất tổng cộng khoảng 3 tỷ baht (gần 89 triệu USD ) thông qua các đại lý bán sản phẩm của The iCon Group.

