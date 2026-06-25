Thống nhất phương án giao Hà Nội làm chủ đầu tư 2 dự án đường sắt quốc gia

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chính phủ quyết định việc giao UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản đối với 2 dự án đường sắt quốc gia.

Thông tin trên được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đưa ra tại cuộc họp với Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội và một số bộ, ngành, ủy ban của Quốc hội để nghe báo cáo phương án giao TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản một số dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn, chiều 25/6.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định việc giao UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản đối với tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. Ảnh: VGP.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm lựa chọn phương thức thực hiện phù hợp, vừa đúng quy định của pháp luật, vừa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý nếu các tuyến đường sắt này không được triển khai đúng thời hạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiều dự án hạ tầng quan trọng có liên quan trên địa bàn TP Hà Nội.

Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo Bộ Xây dựng khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Đường sắt theo hướng phù hợp với yêu cầu thực tiễn và chủ trương phân cấp, phân quyền cho địa phương.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, các dự án đường sắt dự kiến giao Hà Nội thực hiện đều là dự án lớn, cấp bách, thuộc phạm vi có thể áp dụng Nghị quyết số 258/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với các dự án quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Đồng thời, Luật Đầu tư công không giới hạn cơ quan chủ quản chỉ là bộ quản lý chuyên ngành. Thực tiễn thời gian qua nhiều dự án hạ tầng lớn đã được giao cho địa phương làm cơ quan chủ quản theo quyết định của Thủ tướng.

Quang cảnh cuộc họp.

Bộ Xây dựng nhận định việc giao Hà Nội làm cơ quan chủ quản thuộc thẩm quyền của Thủ tướng và sẽ tạo điều kiện áp dụng các cơ chế đặc thù góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải phóng mặt bằng và bảo đảm tính đồng bộ với các dự án hạ tầng đang triển khai trên địa bàn.

Đồng tình với đề xuất của Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết 2 dự án dự kiến được giao cho thành phố thực hiện với tổng mức đầu tư khoảng 40.000 tỷ đồng .

Đây là những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm di dời tuyến đường sắt quốc gia hiện hữu ra khỏi khu vực nội đô, tạo điều kiện triển khai quy hoạch đô thị, cải tạo mở rộng Quốc lộ 1A và thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm khác.

"Nếu thực hiện theo quy trình thông thường, thời gian chuẩn bị và triển khai có thể kéo dài 4-5 năm, trong khi thành phố đặt mục tiêu hoàn thành trong giai đoạn 2027-2028", ông Dương Đức Tuấn nói.

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh khẳng định việc triển khai hai dự án nêu trên là điều kiện tiên quyết để di dời và tổ chức lại tuyến đường sắt hiện hữu đoạn Ngọc Hồi - Hà Nội - Gia Lâm.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ phương án tổ chức hệ thống ga trung tâm để bảo đảm hiệu quả khai thác lâu dài.