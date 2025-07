Thời tiết ngày 5/7: Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 2

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 2 trong năm 2025, dự báo mưa lớn, giông tố và nhiệt độ cao trên toàn miền Bắc và Trung Bộ trong ngày 5/7.

Vị trí và đường đi của bão số 2. (Nguồn: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia).

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2025.

Lúc 4 giờ ngày 5/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ vĩ Bắc; 117,4 độ kinh Đông. Cường độ cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10.

Cơn bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5-10 km/h.

Từ 72-120 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/h và suy yếu dần.

Từ đêm 4 đến ngày 6/7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ Thanh Hóa-Huế, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực phía Bắc duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 5/7 về các khu vực trên đất liền

Thủ đô Hà Nội

- Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C; cao nhất từ 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Huế

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng-Lâm Đồng

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.