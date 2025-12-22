Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thời tiết ngày 22/12: Bắc Bộ có sương mù, Trung Bộ, Nam Bộ mưa cục bộ

  • Thứ hai, 22/12/2025 06:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo dự báo, ngày 22/12, Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét; từ Trung Bộ đến Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/12, Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét.

Từ Trung Bộ đến Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông cục bộ, tiềm ẩn lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng cao 4-6m.Phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông ban ngày có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Đêm gió giảm dần. Sóng cao 3-5m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7- 8. Biển động. Sóng cao 2-4m.

Ngoài ra, ngày và đêm 22/12, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 22/12:

Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều mây giảm, trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều mây giảm, trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều mây giảm, trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

https://www.vietnamplus.vn/thoi-tiet-ngay-2212-bac-bo-co-suong-mu-trung-bo-den-nam-bo-mua-cuc-bo-post1084339.vnp

TTXVN

thời tiết bắc bộ sương mù mưa rét

    Sap xep co so y te, giao duc, thanh lap don vi su nghiep cap xa hinh anh

    Sắp xếp cơ sở y tế, giáo dục, thành lập đơn vị sự nghiệp cấp xã

    2 giờ trước 06:00 22/12/2025

    0

    Thường trực Chính phủ chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy nhanh việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành, lĩnh vực...

    Cong an gui danh sach 2.102 hoc sinh vi pham giao thong den So GD&DT hinh anh

    Công an gửi danh sách 2.102 học sinh vi phạm giao thông đến Sở GD&ĐT

    9 giờ trước 22:28 21/12/2025

    0

    Trong tháng 12, qua cao điểm tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh, Công an TP Hà Nội đã phát hiện 2.102 trường hợp vi phạm và gửi danh sách đến Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp quản lý, giáo dục.

