Thời tiết ngày 19/7: Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa đến rất to, cục bộ trên 150 mm, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương, trong khi miền Trung vẫn xuất hiện nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 19/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100 mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 19/7, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa to khiến nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường của các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang.

Mưa dông. Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN.

Trên biển, Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Thời tiết cụ thể các khu vực, Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C.

Đông Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ; riêng khu vực đồng bằng có gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; vùng núi 24-26 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C; riêng khu vực đồng bằng 33-35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 27 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tại duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

TP.HCM ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-35 độ C.