Dự báo thời tiết ngày 20/11, trong khi miền Bắc hửng nắng sau chuỗi ngày mưa rét thì miền Trung vẫn hứng mưa to đến rất to, ngập lụt khắp nơi.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 20/11

Ngày 20/11, mặc dù trời tạnh ráo, trưa chiều hửng nắng nhưng Bắc Bộ vẫn chìm trong thời tiết giá rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Từ nửa đêm và rạng sáng 20/11 đến cuối ngày, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C, nhiệt độ trung bình 15-17°C, vùng núi cao có nơi dưới 13°C. Bắc Trung Bộ cũng duy trì hình thái thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất 12-15°C, Quảng Trị và TP Huế nhiệt độ thấp nhất dao động 16-19 độ°C.

Đêm 20/11 và ngày 21/11, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ tăng nhẹ lên 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C, nhiệt độ trung bình 16-18°C, vùng núi cao có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ cũng tăng khoảng 3°C, dao động 15-18°C, Quảng Trị và TP Huế 17-20°C.

Thời tiết Hà Nội ngày 20/11 không mưa, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 19-21°C, trời rét.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên khu vực từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, trong hai ngày 20-21/11, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa mưa to đến rất to. TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, tỉnh Gia Lai, phía Tây tỉnh Đắk Lắk, phía Nam tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Đêm 21 và ngày 22/11, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ 24/11, mưa lớn ở Trung Bộ xu hướng giảm nhanh.

Ngoài ra, ngày 20/11, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ trên 50 mm, mưa tập trung vào chiều và tối.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia, sông Srêpôk dao động ở mức báo động (BĐ)1 - BĐ2 và trên BĐ2; các sông khác ở Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục lên và ở mức BĐ2 - BĐ3, có sông trên BĐ3.

Ngập lụt diện rộng, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ TP Huế đến Khánh Hòa.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 20/11

TP. Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14°C. Nhiệt độ cao nhất 19-21°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, có nơi dưới 8°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam hứng mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-15°C, phía Nam 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 17-20°C, có nơi trên 20°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23°C, phía Nam 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25°C, phía Nam 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Nam Bộ chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.