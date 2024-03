Thời tiết miền Nam nắng nóng gây gắt, HCDC ra cảnh báo

TP.HCM khu vực Nam bộ đang bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt, có khả năng làm gia tăng các bệnh thường gặp trong mùa này.

Tia cực tím có thể gây nguy hại đến làn da. Ảnh: Duy Anh.

Theo đại diện của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), nắng nóng là một trong những biểu hiện của biến đổi khí hậu, dấu hiệu rõ ràng nhất của tình trạng trái đất nóng lên là sự gia tăng số lượng và cường độ của các đợt nắng nóng.

Do đó, người dân chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình, để thích nghi với điều kiện nắng nóng là điều quan trọng.

Các vấn đề sức khoẻ thường gặp trong mùa nắng nóng như say nắng, say nóng hay đột quỵ do nắng nóng. Nguyên nhân chủ yếu là người dân tiếp xúc nhiều giờ trong điều kiện nắng nóng, không nghỉ ngơi và bổ sung nước, hoặc là do thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Nhóm có nguy cơ cao bị ảnh hưởng do nắng nóng là:

Người già, trẻ em, phụ nữ, những người có khả năng chịu đựng kém

Những người lao động ngoài trời như công nhân, nông dân, vận động viên thể thao, bộ đội huấn luyện ngoài thao trường, nhân viên giao hàng,... người lao động nông nghiệp, công nhân làm việc ở các lò gạch, lò luyện gang thép...

Những người mắc các bệnh mạn tính: tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản, đái tháo đường, gan, ung thư...

Đại diện HCDC cho biết trong thời tiết nắng nóng, mọi người cần uống đủ nước, nên uống thành nhiều lần trong ngày, không nên uống quá nhiều nước trong một lần.

Mọi người cần hạn chế ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian 10-16 giờ. Nếu ra ngoài trời, mọi người cần che chắn nhằm hạn chế tiếp xúc với nắng. Đặc biệt, việc chọn những chất liệu vải thông thoáng, dễ thấm hút mồ hôi cũng quan trọng không kém.

Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp, không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột.

Cơ thể con người cần một khoảng thời gian để thích nghi với sự chênh lệch nhiệt trong phòng và ngoài trời, vì vậy, cần tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài trời.

Bên cạnh đó, người dân nên tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, nên có món canh trong bữa ăn hàng ngày, uống đủ nước. Mọi người cần rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng.

HCDC khuyến cáo những người phải làm việc dưới thời tiết nắng nóng, không nên làm việc quá lâu, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Mọi người nên nghỉ sau 45 phút hoặc một giờ làm việc, nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát trong 5-10 phút.

Đồng thời, những người thường xuyên lao động ngoài trời cần hạn chế diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể đặc biệt là vùng vai gáy, bằng cách đội mũ, đeo kính, đồ bảo hộ. Người dân có thể sử dụng thêm các loại kem chống nắng.

Đặc biệt, người bị đổ nhiều mồ hôi cần cần uống thêm các loại nước có bổ sung thêm muối và khoáng chất như Oresol.

Ăn uống đầy đủ dưỡng chất, vitamin là một cách tăng cường đề kháng để cơ thể mọi người khoẻ mạnh.