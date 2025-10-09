Thời tiết đêm 9/10: Lũ trên sông Cầu ở Bắc Ninh tiếp tục lên

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn trong 2-3 ngày tới và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 9/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) tiếp tục lên.

Ngày 9/10, ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 9/10 có nơi trên 60 mm như: trạm thị trấn Phong Điền (thành phố Huế) 102,4 mm, trạm Núi Thành (Đà Nẵng) 74,6 mm, trạm Cửa Việt (Quảng Trị) 64 mm…

Nước sông Cầu dâng cao bất thường khiến nhiều hộ gia đình thôn Ngô Đạo, xã Đa Phúc (Hà Nội) bị ngập sâu. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN.

Lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy, sông Trung (Lạng Sơn) tại trạm Hữu Lũng đang xuống. Lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên chậm. Lũ trên sông Thương (Bắc Ninh) đã đạt đỉnh 7,60 m (lúc 3h ngày 9/10), trên mức lũ lịch sử năm 1986 1,30 m và đang xuống.

Dự báo chiều tối và đêm 9/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 10-40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80 mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 60 mm/3 h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương

Mực nước lúc 13h ngày 9/10 trên các sông như sau: Trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy 26,53m, dưới báo động 3 là 0,47 m, tại trạm Đáp Cầu 7,40 m, trên báo động 3 là 1,10 m; trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 18,22 m, trên báo động 3 là 2,22 m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,57 m, trên báo động 3 là 1,27 m, trên lũ lịch sử năm 1986 (7,52 m) 0,05 m.

Trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng 23,04 m, trên mức lịch sử năm 1986 (22,54 m) 0,5 m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu ở trên báo động 3 khoảng 1,3 m; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng sẽ xuống và ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống mức báo động 1.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy ở dưới mức báo động 1, tại trạm Đáp Cầu ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn, trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng ở mức trên báo động 3.

Nhiều hộ dân thôn Ngô Đạo, xã Đa Phúc (Hà Nội) bị ngập sâu đến hơn 2 m. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại dao động ở trên mức báo động 1.

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn trong 2-3 ngày tới và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 3.

Mưa dông, gió giật mạnh trên biển

Hiện rãnh áp thấp có trục ở khoảng 12-14 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp có vị trí lúc 13 giờ ở vào khoảng 13,5-14,5 độ Bắc; 114,5-115,5 độ Đông. Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông.

Dự báo từ đêm 9 và ngày 10/10, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực đêm 9 và ngày 10/10

Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, trời có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có sự phân hóa rõ rệt. Phía Bắc (Thanh Hóa đến Quảng Bình) có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; trong khi đó phía Nam (Quảng Trị đến Huế) nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất toàn khu vực từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 30-33 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3 ở phía Bắc, phía Nam gió nhẹ. Trong mưa dông, người dân đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C và cao nhất 26-29 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-26 độ C, cao nhất dao động 31-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ, bao gồm cả Thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3.

Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất dao động 29-32 độ C, riêng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ cao nhất khoảng 30-32 độ C.