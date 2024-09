Thời tiết 2/9: Hà Nội mát dịu, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa lớn

Dự báo thời tiết ngày 2/9, Hà Nội nhiều mây, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn hình thái mưa lớn kéo dài.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối qua (1/9), khu vực Tây Nguyên đã có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to; khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Ngày Quốc khánh 2/9, hầu hết tỉnh thành trên cả nước có tiết trời mát dịu, không quá 33 độ. Ảnh: Hoàng Hà.

Lượng mưa tính từ 12h đến 20h ngày 1/9 có nơi trên 80 mm như Đà Lạt (Lâm Đồng) 87 mm, Đắk Sin (Đắk Nông) 85 mm, Thủ Đức (TPHCM) 144,8 mm, Đông Hòa (Bình Dương) 144,4 mm, Tân Thuận Bình (Tiền Giang) 135,6 mm, Dinh Bà (Đồng Tháp) 125,6 mm, Hậu Nghĩa (Long An) 122,4 mm, Hòa Hiệp (Bà Rịa – Vũng Tàu) 109,4 mm, Mỹ An (Long An) 107,8 mm, Tam Giang Tây (Cà Mau) 105,2 mm...

Dự báo thời tiết hôm nay (2/9) đến đêm mai (3/9), ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Ngoài ra, hôm nay, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo: Từ đêm 3/9 đến đêm 4/9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài.

Dự báo thời tiết 2/9 chi tiết các vùng trên cả nước

Hà Nội

Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; ngày có mây có mưa rào và giông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và giông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; phía nam nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mây có mưa rào và giông và nơi.

Phía bắc gió đông bắc; phía nam gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.