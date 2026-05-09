Thói quen 'nuôi dưỡng' bệnh tật ngay mâm cơm người Việt

Nhiều người duy trì thói quen ăn mặn, ăn ngọt mỗi ngày mà không nhận ra đây là nguyên nhân âm thầm làm tăng nguy cơ béo phì, tăng huyết áp và bệnh tim mạch.

Thói quen ăn mặn có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Ảnh: Healthline.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), phần lớn người dân hiện nay ăn uống theo thói quen và khẩu vị hơn là quan tâm đến tỷ lệ dinh dưỡng phù hợp. Những bữa cơm đậm vị, ly nước ngọt giải khát hay các món ăn vặt quen thuộc tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài.

Khẩu vị của con người có thể được “rèn luyện” theo thời gian. Người thường xuyên ăn mặn sẽ dần cảm thấy món ăn nhạt khó ăn, trong khi người quen vị ngọt cũng khó giảm lượng đường trong khẩu phần hàng ngày.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5 g muối và dưới 25 g đường mỗi ngày. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn người dân đang sử dụng vượt mức khuyến nghị mà không nhận ra.

Chế độ ăn nhiều đường được cảnh báo có thể gây tăng cân không lành mạnh, làm gia tăng nguy cơ béo phì, sâu răng, đái tháo đường type 2 cùng nhiều bệnh không lây nhiễm khác. Không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, việc nạp quá nhiều đường còn khiến lượng glucose dư thừa trong não, liên quan đến suy giảm trí nhớ và khả năng nhận thức.

Ngoài ra, đường còn tác động đến các chất dẫn truyền thần kinh, khiến cơ thể dễ hình thành cảm giác “thèm ngọt”, từ đó tạo thành thói quen khó kiểm soát trong ăn uống.

Trong khi đó, ăn nhiều muối làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và các bệnh tim mạch như đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Khi cơ thể nạp quá nhiều muối, cảm giác khát tăng lên khiến lượng máu lưu thông nhiều hơn, làm gia tăng áp lực lên thành mạch và dẫn đến tăng huyết áp kéo dài.

HCDC cảnh báo thói quen ăn mặn còn khiến tim, thận và hệ tiết niệu phải hoạt động quá sức. Về lâu dài, tình trạng này có thể dẫn đến suy tim, suy thận hoặc khiến bệnh tiến triển nặng hơn ở những người mắc bệnh mạn tính.

Không chỉ vậy, ăn thừa muối còn làm mất cân bằng khoáng chất trong cơ thể, làm tăng nguy cơ loãng xương, sỏi thận, viêm loét và ung thư dạ dày. Trẻ em ăn mặn từ sớm cũng dễ tăng huyết áp và đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tim mạch khi trưởng thành.

Theo HCDC, những thói quen ăn uống tưởng nhỏ mỗi ngày lại có thể âm thầm tích lũy thành hậu quả lớn đối với sức khỏe. Vì vậy, mỗi người cần chủ động kiểm soát khẩu phần ăn, hạn chế lượng muối và đường vượt quá mức khuyến nghị để bảo vệ sức khỏe lâu dài.