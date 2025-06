Thời cơ để Dembele tranh Quả bóng vàng

AS đưa tin Dembele bình phục chấn thương cơ đùi trái và đủ điều kiện để thi đấu tại giải năm nay. Anh tỏ ra háo hức để trở lại đội hình PSG cho màn đối đầu với Inter Miami tại vòng 16 đội. Trước đó, Dembele bỏ lỡ vòng bảng do chấn thương trong trận bán kết Nations League gặp Tây Ban Nha.

HLV Luis Enrique và đội ngũ y tế của PSG đều không muốn mạo hiểm với sức khỏe của Dembele, bởi anh có vai trò quan trọng trong giai đoạn vòng loại trực tiếp của giải đấu. PSG coi trọng tầm ảnh hưởng của Dembele, nhất là khi đội đang hướng tới danh hiệu thứ 5 trong mùa giải hiện tại.

Trong suốt tuần qua, Dembele cũng tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch hồi phục do PSG đề ra, đồng thời hoàn thành trọn vẹn các buổi tập cùng đồng đội.

Dembele tin rằng danh hiệu FIFA Club World Cup 2025™ có thể giúp anh củng cố thêm cơ hội tranh Quả bóng vàng 2025. Với 48 lần đóng góp vào các bàn thắng (33 bàn và 15 kiến tạo) trên mọi đấu trường, Dembele kỳ vọng duy trì phong độ ấn tượng này tại FIFA Club World Cup 2025™ để có thể tiến gần hơn đến danh hiệu cá nhân cao quý.

Một lợi thế lớn cho Dembele là cả hai đối thủ cạnh tranh hiện tại, Lamine Yamal và Raphinha, không tham gia giải đấu này. Tiền đạo người Pháp tin rằng đây là thời cơ tốt để tăng thêm cơ hội tranh Quả bóng vàng.

Ở vòng 16 đội, Dembele sẽ chạm mặt thần tượng Lionel Messi. Dembele từng ca ngợi đàn anh là "cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời". Màn tái xuất của Dembele càng có ý nghĩa khi PSG lộ dấu hiệu mệt mỏi trong những trận gần đây, đặc biệt ở hàng công. Các tiền đạo hiện tại chưa thể hiện được phong độ tốt nhất.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.