Thời bùng nổ UAV tác chiến, Viettel chế tạo vũ khí gì để đáp trả?

Trong chiến tranh hiện đại, khí tài chống phương tiện bay không người lái (UAV) trở thành một trong những trang bị quan trọng bởi sự phổ biến của phương tiện bay không người lái.

UAV có giá thành rẻ, dễ chế tạo, dễ mua bán và thậm chí cả các thiết bị dân dụng cũng có thể được cải hoán để phục vụ mục đích quân sự, khiến chúng xuất hiện dày đặc trên chiến trường từ các lực lượng chính quy cho đến phiến quân hay khủng bố. Với khả năng trinh sát hiệu quả, UAV có thể bay thấp, nhỏ gọn, khó bị radar phát hiện, đồng thời truyền dữ liệu trực tiếp về hình ảnh và tọa độ, giúp đối phương nhanh chóng định vị mục tiêu và điều chỉnh hỏa lực.

Không chỉ dừng ở trinh sát, nhiều UAV còn được trang bị bom, đạn hoặc sử dụng theo dạng cảm tử, tạo ra mối đe dọa bất đối xứng khi một phương tiện giá rẻ có thể tiêu diệt khí tài trị giá hàng triệu USD. Thực tế chiến trường tại Ukraine, Trung Đông và nhiều khu vực xung đột đã chứng minh UAV đóng vai trò quyết định trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Ngoài ra, UAV còn có thể nhắm vào các mục tiêu dân sự và hạ tầng trọng yếu như nhà máy điện, kho nhiên liệu hay thành phố, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia.

Chính vì vậy, việc phát triển và triển khai khí tài chống UAV nhằm phát hiện, gây nhiễu, vô hiệu hóa hoặc tiêu diệt chúng trở thành yêu cầu cấp thiết, bảo đảm khả năng phòng thủ và thích ứng với môi trường tác chiến hiện đại.

Tại Triển lãm Thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) giới thiệu 2 tổ hợp trinh sát, gây nhiễu chống phương tiện bay không người lái, góp phần hiện đại hoá quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

VCU5 phiên bản rút gọn là một trong 2 tổ hợp trinh sát, gây nhiễu chống phương tiện bay không người lái.

Tổ hợp trinh sát, gây nhiễu chống phương tiện bay không người lái cấp chiến thuật (VUC5) phiên bản rút gọn là sản phẩm do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo, có khả năng trinh sát, phát hiện, nhận dạng, định hướng, gây nhiễu UAV, nhằm bảo vệ các khu vực trọng yếu. Hệ thống được tích hợp trên xe bán tải, triển khai thu hồi nhanh chóng, thích hợp với tác chiến hiện đại.

VCU5 phiên bản EMP làm rơi UAV của địch với nguyên lý gây nhiễu bằng sóng vô tuyến và áp chế bằng xung điện từ.

Tổ hợp trinh sát, gây nhiễu chống phương tiện bay không người lái cấp chiến thuật (VCU5) phiên bản EMP do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo có khả năng gây nhiễu bằng sóng vô tuyến và chế áp bằng xung điện từ làm rơi UAV của địch, nhằm bảo vệ các khu vực trọng yếu. Điểm đặc biệt của phiên bản xung điện từ (EMP) là có khả năng dùng vi sóng huỷ diệt mạch điện của UAV, có tác dụng áp chế cả những thiết bị chống tác chiến điện tử, được tích hợp trên xe tải quân sự, triển khai thu hồi nhanh chóng, thích hợp với tác chiến hiện đại.

Toàn cảnh hai hệ thống tại triển lãm được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết: “Tham gia vào lĩnh vực CNQP từ năm 2010, Viettel luôn mang trong mình những khát vọng phải làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) công nghệ cao để đóng góp cho đất nước, cho Quân đội. Đến nay, Viettel đã đạt được những kết quả bước đầu trong sản xuất, cung cấp trang bị quân sự công nghệ cao, góp phần giúp một số đơn vị tiến thẳng lên hiện đại, nâng cao tiềm lực quân sự, quốc phòng, tăng cường khả năng tự chủ, tiết kiệm ngân sách nhà nước trong nhập khẩu trang bị quân sự”.

Toàn cảnh hai hệ thống tại triển lãm.

Đến nay, Viettel phát triển trở thành đơn vị nghiên cứu sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, làm chủ công nghệ lõi, một số tiệm cận và tương đương với công nghệ tiên tiến trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu vũ khí chiến lược, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng và tự chủ.