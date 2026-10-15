Thịt bò ‘made in Vietnam’ theo chuẩn Nhật ghi điểm với người dùng

Từ trang trại đến bàn ăn, bò nuôi chuẩn Nhật tại Việt Nam thu hút người dùng nhờ nguồn gốc rõ ràng, quy trình kiểm soát chặt chẽ và chất lượng ổn định.

Trong bối cảnh thị trường thịt tại Việt Nam ngày càng đa dạng, nguồn gốc, phương pháp chăn nuôi và quy trình chế biến là yếu tố giúp người dùng đánh giá chất lượng sản phẩm.

Làn sóng thịt nhập khẩu và bài toán minh bạch nguồn gốc

Thống kê từ Cục Hải quan cho thấy trong 8 tháng đầu năm, lượng thịt và sản phẩm thịt nhập khẩu vào Việt Nam lên đến 658.700 tấn, đạt tổng trị giá 1,91 tỷ USD (tăng tương ứng 5,6% và 26,3% so với cùng kỳ năm 2025). Đáng chú ý, các loại thịt đông lạnh như thịt trâu (chiếm gần 19%) và thịt bò (khoảng 6%) từ Ấn Độ, Mỹ, Brazil... đang đổ bộ vào thị trường với mức giá cạnh tranh.

Nguồn cung mở rộng giúp thị trường có thêm nhiều lựa chọn về xuất xứ, phân khúc giá và phương pháp bảo quản. Tuy nhiên, khi sản phẩm đã qua rã đông, sơ chế hoặc tẩm ướp, người dùng khó đánh giá nguồn gốc và chất lượng chỉ bằng cảm quan. Thời gian cùng điều kiện cấp đông cũng có thể ảnh hưởng đến kết cấu, độ mọng nước và hương vị của thịt sau chế biến.

Vì vậy, người nội trợ và các đơn vị kinh doanh ẩm thực ngày càng quan tâm đến khả năng truy xuất nguồn gốc, quy trình chăn nuôi, chế biến và bảo quản sản phẩm.

Truy xuất nguồn gốc từ mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Trong bối cảnh thị trường có nhiều sản phẩm với đa dạng phân khúc, thương hiệu có khả năng minh bạch chuỗi cung ứng từ trang trại đến bàn ăn được xem là lựa chọn đáng lưu tâm. Nổi bật trong số đó là Niku-Ichi, thương hiệu thịt bò tươi ủ mát “Made in Vietnam”, được vận hành theo mô hình chăn nuôi chuẩn Nhật Bản (Japanese-style farming).

Tổ hợp trang trại và nhà máy rộng 75,6 ha tại Tam Đảo để sản xuất bò tươi ủ mát Niku-Ichi khép kín.

Japan Vietnam Livestock (JVL), đơn vị sản xuất thịt bò mát Vinabeef và bò tươi ủ mát Niku-Ichi đã đầu tư tổ hợp trang trại và nhà máy rộng 75,6 ha tại Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Qua đó, doanh nghiệp chủ động hơn trong chuỗi cung ứng và kiểm soát nguồn nguyên liệu nhằm cung cấp cho thị trường thịt bò nội địa chất lượng cao, rõ nguồn gốc, đáng tin cậy.

Tại trang trại, đàn bò được tuyển chọn, chăm sóc và cho ăn theo khẩu phần gồm ngũ cốc (bắp, đậu nành) kết hợp thức ăn thô xanh như cỏ khô, rơm ủ, cỏ yến mạch dưới sự theo dõi của chuyên gia Nhật Bản. Khác với nhiều đơn vị chỉ dừng ở khoảng 100 ngày, chế độ ăn này được JVL duy trì trong hơn 300 ngày, giúp bò phát triển trọng lượng tự nhiên, củng cố cấu trúc thịt mềm, thơm, vân mỡ đan xen trên thớ thịt hài Hòa.

Tại trang trại, đàn bò được chăm sóc theo quy trình nghiêm ngặt, dưới sự giám sát của chuyên gia Nhật Bản, với khẩu phần ăn được thiết kế khoa học gồm ngũ cốc kết hợp thức ăn thô xanh. Ảnh: DNCC.

Quy trình chăn nuôi chú trọng điều kiện chuồng trại thông thoáng, sử dụng hệ thống quạt gió và nền đệm sinh học hữu cơ tái chế, nhằm kiểm soát môi trường nuôi và chất lượng đàn bò từ đầu vào.

Nhà máy đạt chuẩn HACCP và quy trình chế biến kiểm soát chặt chẽ

Nếu nguồn gốc con giống và quy trình nuôi dưỡng là điều kiện cần, thì khâu giết mổ và chế biến là điều kiện đủ để định hình chất lượng miếng thịt bò an toàn. Niku-Ichi giải quyết bài toán an toàn thực phẩm thông qua quy trình chế biến tại nhà máy đạt chuẩn quốc tế HACCP, định kỳ có kiểm dịch viên từ Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Phú Thọ đến lấy mẫu kiểm định và đóng dấu xác nhận đạt chuẩn.

Điểm làm nên sự khác biệt của Niku-Ichi là công nghệ ủ mát. Thay vì cấp đông sâu làm phá vỡ cấu trúc dinh dưỡng, thịt bò Niku-Ichi được ủ mát liên tục trong 48 giờ dưới điều kiện nhiệt độ kiểm soát nghiêm ngặt. Quá trình này giúp thịt đạt độ mềm mọng tối ưu, xen lẫn vân mỡ, giữ trọn vẹn dưỡng chất và hương vị nguyên bản mà không bị nhiễm khuẩn chéo.

Bò tươi ủ mát Niku-Ichi được chế biến tại nhà máy đạt chuẩn quốc tế HACCP và ủ mát suốt 48 giờ. Ảnh: DNCC.

Theo chia sẻ từ đại diện JVL, cái tên Niku-Ichi mang triết lý "Ichi" nghĩa là số một trong tiếng Nhật. Đó là tinh thần làm đúng ngay từ đầu, kiên định với tiêu chuẩn khắt khe để bảo vệ sức khỏe người dùng, cải thiện chất lượng bữa ăn cho người Việt dù là cơm nhà hay bữa ăn ở hàng quán.

Sự kết hợp của công nghệ chuẩn Nhật và năng lực sản xuất Việt Nam tạo ra bò tươi ủ mát Niku-Ichi, mang đến sự minh bạch từ trang trại đến bàn ăn, giúp người dùng tận hưởng bữa ăn ngon, trọn vẹn và an toàn.