Thiso Mall Sala - không gian mua sắm, ẩm thực và giải trí đa tiện ích

Tọa lạc tại khu đô thị Sala, Thiso Mall Sala kết hợp các tiện ích mua sắm, ẩm thực và giải trí trong cùng một không gian, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách tham quan.

Tại đây, khách hàng có thể mua sắm, thưởng thức ẩm thực, gặp gỡ bạn bè và tham gia các hoạt động trải nghiệm trong cùng một không gian, phù hợp nhu cầu của cá nhân và gia đình vào dịp cuối tuần hay các kỳ nghỉ lễ.

Flavor World - không gian ẩm thực đa dạng tại Thiso Mall Sala

Một trong những điểm nhấn tại Thiso Mall Sala là Flavor World - khu ẩm thực tọa lạc tại tầng 4. Với thông điệp “Nơi muôn vị hội tụ”, Flavor World mang đến nhiều phong cách ẩm thực, đáp ứng nhu cầu thưởng thức, gặp gỡ của khách hàng.

Thiso Mall Sala kết hợp không gian mua sắm, ẩm thực và giải trí tại khu đô thị Sala.

Từ Việt Nam đến Á, Âu, Flavor World mang đến nhiều lựa chọn về món ăn và khẩu vị. Sự đa dạng này phù hợp các nhóm thực khách có sở thích khác nhau, từ những người yêu thích món ăn truyền thống đến khách hàng muốn thay đổi thực đơn với các món ăn mang phong cách hiện đại.

Không gian ẩm thực tại Flavor World phục vụ nhiều mục đích gặp gỡ, từ bữa trưa cùng đồng nghiệp, cuộc hẹn với bạn bè sau giờ làm đến những buổi sum họp gia đình vào cuối tuần. Với các nhóm khách đông người, việc có nhiều lựa chọn ẩm thực tại cùng một địa điểm giúp các thành viên thuận tiện tìm kiếm món ăn phù hợp sở thích.

Bên cạnh đó, Flavor World còn kết hợp hoạt động trải nghiệm ẩm thực và chương trình ưu đãi dành cho thành viên Thiso Rewards. Khách hàng có thể tiếp cận các quyền lợi và tiện ích khi sử dụng dịch vụ tại những thương hiệu tham gia chương trình.

Flavor World mang đến nhiều lựa chọn ẩm thực tại tầng 4 Thiso Mall Sala.

Đa dạng tiện ích mua sắm, giải trí và hoạt động trải nghiệm

Bên cạnh ẩm thực, Thiso Mall Sala quy tụ các thương hiệu và dịch vụ thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có thời trang, làm đẹp, mua sắm, giải trí. Thay vì phải di chuyển giữa nhiều địa điểm, khách hàng có thể sắp xếp các hoạt động mua sắm, ăn uống và nghỉ ngơi theo lịch trình riêng. Điều này đặc biệt thuận tiện đối với những gia đình hoặc nhóm bạn có nhu cầu sử dụng nhiều dịch vụ trong một lần ghé thăm.

Không gian mua sắm và giải trí tại Thiso Mall Sala phục vụ nhu cầu đa dạng của khách tham quan.

Thiso Mall Sala còn thường xuyên tổ chức các chương trình theo mùa và hoạt động trải nghiệm theo chủ đề. Tùy thời điểm trong năm, các chương trình được triển khai với nội dung khác nhau, góp phần bổ sung lựa chọn vui chơi, giải trí bên cạnh các dịch vụ mua sắm và ẩm thực.

Thiso Mall Sala thường xuyên tổ chức các chương trình trải nghiệm theo chủ đề.

Với khu ẩm thực Flavor World, hệ thống thương hiệu bán lẻ và các hoạt động giải trí, Thiso Mall Sala tiếp tục hoàn thiện, góp phần đa dạng hóa tiện ích thương mại, dịch vụ tại khu đô thị Sala cũng như khu vực lân cận.