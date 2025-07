Thiếu 'ông chủ' tuyến giữa, MU khó ngẩng đầu

Graeme Souness từng nói: “Đội chạm bóng trước là đội chiến thắng”. Câu nói này có lẽ là sự thật hiển nhiên nhất đối với một Manchester United đang đánh mất chính mình vì thiếu sức mạnh ở khu trung tuyến - nơi quyết định sự kiểm soát, tốc độ và sự cân bằng của trận đấu.

Thực tế, MU không còn sở hữu một tiền vệ trung tâm đúng nghĩa từ rất lâu. Sau kỷ nguyên hoàng kim với Roy Keane, Paul Scholes, David Beckham hay Ryan Giggs, đội bóng đã không thể tái tạo một hàng tiền vệ đủ sức khống chế thế trận. Kể từ khi nhà Glazer tiếp quản năm 2005, Sir Alex Ferguson - bị trói tay bởi gánh nặng tài chính - buộc phải tập trung vào hàng thủ và hàng công, trong khi tuyến giữa dần bị bỏ ngỏ.

Đội hình vô địch Champions League 2007/08 của MU, dù sở hữu bộ ba Ronaldo-Rooney-Tevez siêu hạng, vẫn để lộ điểm yếu ở trung tuyến. Barcelona đã khai thác lỗ hổng ấy triệt để trong hai trận chung kết Champions League (2009 và 2011), khiến hàng thủ MU bị kéo căng, còn hàng công bị bóp nghẹt vì không được tiếp đạn.

Từ sau Owen Hargreaves năm 2007 đến lúc Ferguson nghỉ hưu, MU chỉ chiêu mộ Nick Powell - một cầu thủ thiên về đá hộ công hơn là tiền vệ trung tâm. Thay vì xây dựng bộ não tuyến giữa, Ferguson lựa chọn tập hợp những cầu thủ tấn công giàu đột biến để giải quyết trận đấu. Chiến lược này thành công trong ngắn hạn, nhưng đặt nền móng cho sự suy yếu của United ở thập kỷ tiếp theo.

12 năm qua, MU đã ném hàng trăm triệu bảng vào những cái tên như Fellaini, Pogba, Fred, Herrera, Matic, Schweinsteiger, Di María, Eriksen, Casemiro hay mới nhất là Ugarte. Nhưng ngoài Bruno Fernandes - người gánh vác lối chơi tấn công, gần như không một ai đáp ứng kỳ vọng. Tất cả chỉ khiến tuyến giữa CLB trở thành một mớ hỗn độn không định hình.

Ngay cả thời Ole Gunnar Solskjaer, đội bóng từng có những mùa giải ấn tượng nhờ phản công nhanh, nhưng khi cố gắng chơi áp đặt, họ lập tức bộc lộ điểm yếu. Sự thiếu linh hoạt và cơ bắp ở trung tuyến khiến hàng thủ dễ bị khoan phá, trong khi hàng công thiếu bóng để dứt điểm. Đáng ra, số tiền bỏ ra cho Harry Maguire năm 2019 nên được dùng để chiêu mộ một Declan Rice, nhưng ban lãnh đạo lại không nhìn thấy điều đó.

Ruben Amorim, người đang tái thiết MU, đã nhận ra vấn đề. Sau trận hòa Leeds 0-0, ông thẳng thắn thừa nhận: “Chúng tôi thiếu tốc độ ở trung tuyến, khoảng cách giữa các tuyến quá lớn. Giành bóng trở nên rất khó khăn”.

Amorim muốn MU chơi tấn công hiện đại, pressing tầm cao và kiểm soát không gian như cách Guardiola và Klopp đã làm. Nhưng ông không có những “cỗ máy” ở tuyến giữa để thực hiện điều đó. Casemiro đã qua thời kỳ đỉnh cao, còn Ugarte - một bản vá vội vàng - không đủ đẳng cấp.

Dù HLV người Bồ Đào Nha đã bổ sung hàng công với Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, điều đó chưa đủ. Không một trung phong nào - kể cả “Người ngoài hành tinh” Ronaldo thời đỉnh cao - có thể tỏa sáng nếu không nhận được bóng từ tuyến giữa. Ngược lại, với một hàng tiền vệ giàu sức mạnh và sáng tạo, những cái tên như Zirkzee, Højlund hay Chido Obi hoàn toàn có thể bùng nổ.

Bóng đá hiện đại đòi hỏi sự thống trị ở khu vực giữa sân. Guardiola dùng những tiền vệ thông minh như Stones hay Bernardo Silva để làm chủ thế trận; Klopp từng biến những cầu thủ giàu thể lực như Wijnaldum hay Henderson thành động cơ hủy diệt đối thủ. MU thì ngược lại - họ vẫn loay hoay với những bản hợp đồng sai chỗ, thiếu một “ông chủ” kiểu Keane hay Carrick để dẫn dắt.

Đã đến lúc “Quỷ đỏ” phải thay đổi. Amorim không thể chia nhỏ ngân sách để mua một tiền đạo và một tiền vệ hạng trung rồi mong đợi phép màu. Họ cần tập trung tuyệt đối vào việc tìm ra tiền vệ trung tâm xuất sắc có thể - một cầu thủ vừa có sức mạnh tranh chấp, vừa biết điều tiết nhịp độ, vừa có cá tính để gánh cả đội.

Bởi suy cho cùng, bóng đá không chỉ là những dữ liệu về “xG” hay “progressive passes” (chuyền bóng tiến bộ), mà còn là khả năng giành lấy quyền kiểm soát. MU không thiếu cầu thủ tấn công, nhưng họ thiếu những người “chạm bóng trước” - như lời Souness nhấn mạnh. Không giải quyết bài toán trung tuyến, mọi kế hoạch tái thiết của Amorim chỉ như xây lâu đài trên cát.

MU cần một sự “hồi sinh” đúng nghĩa, và trái tim của sự hồi sinh đó phải bắt đầu từ khu trung tuyến. Chỉ khi tìm ra được “quái vật” giữa sân, “Quỷ đỏ” mới có thể trở lại là đội bóng khiến cả châu Âu phải dè chừng.

