Thị trường điện mặt trời Việt qua góc nhìn sếp Hopetrek và GPG Solar

Màn hợp tác chiến lược giữa Hopetrek (thuộc Tập đoàn Uniview, Trung Quốc), GPG Solar và EVN Finance (EVF) hứa hẹn mang đến những giải pháp điện mặt trời chất lượng cao ở Việt Nam.

Màn hợp tác chiến lược giữa Hopetrek (thuộc Tập đoàn Uniview, Trung Quốc), GPG Solar và EVN Finance (EVF) hứa hẹn mang đến những giải pháp điện mặt trời chất lượng cao ở Việt Nam.

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Host: Minh Phương

Khách mời:

Ông Hermit Zhang: Chủ tịch Tập đoàn Uniview Chiết Giang và thương hiệu Hopetrek

Ông Phạm Ngọc Tú: Tổng giám đốc IMEDIA Group, Chủ tịch và CEO GPG Solar - đối tác phân phối của Hopetrek tại Việt Nam

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Cuối tháng 7, thương hiệu năng lượng mới Hopetrek, thuộc Tập đoàn công nghệ Uniview (Trung Quốc), chính thức gia nhập thị trường điện năng lượng mặt trời ở Việt Nam thông qua việc khai trương showroom ở Hà Nội. Bên cạnh đó, Hopetrek cũng đánh dấu mốc quan trọng bằng màn ký kết hợp tác chiến lược ba bên cùng GPG Solar và EVN Finance (EVF).

Xuất hiện trong podcast trên Znews, ông Hermit Zhang - Chủ tịch Tập đoàn Uniview và thương hiệu Hopetrek, cùng ông Phạm Ngọc Tú - Chủ tịch Công ty GPG Solar, đã có những chia sẻ thẳng thắn về tiềm năng của thị trường điện năng lượng mặt trời ở Việt Nam, dư địa phát triển, cùng chiến lược phát bền vững trong tương lai.

Qua quá trình nghiên cứu chuyên sâu, ông Hermit Zhang đánh giá Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng trong lĩnh vực điện mặt trời, đồng thời giữ vai trò chiến lược trong kế hoạch mở rộng của Hopetrek tại Đông Nam Á. Với nền tảng công nghệ được xây dựng bởi đội ngũ R&D giàu kinh nghiệm, cùng triết lý cốt lõi “Less is more”, Hopetrek mang đến bộ giải pháp toàn diện và chất lượng cao cho khách hàng Việt Nam.

Ở phía đối tác chiến lược, ông Phạm Ngọc Tú cũng bày tỏ kỳ vọng vào các giải pháp điện mặt trời của Hopetrek. “Chúng tôi rất kỳ vọng những sản phẩm của Hopetrek và GPG Solar sẽ giải quyết câu chuyện lưu trữ năng lượng phân tán và năng lượng xanh, đóng góp một phần để giải quyết nhu cầu về năng lượng của quốc gia trong giai đoạn tới”, Chủ tịch của GPG Solar chia sẻ.

Theo ông Tú, mỗi bên trong màn thỏa thuận hợp tác sẽ đảm nhận vai trò quan trọng riêng, góp phần bổ trợ lẫn nhau. Hopetrek phụ trách cung cấp công nghệ và thiết bị chất lượng cao; GPG Solar đảm nhiệm phân phối, lắp đặt và dịch vụ hậu mãi; trong khi EVF sẽ triển khai các gói tài chính và tín dụng nhằm giảm áp lực chi phí đầu tư ban đầu cho khách hàng.

Mô hình hợp tác chiến lược này được kỳ vọng giúp người dùng tiếp cận các giải pháp điện mặt trời thuận lợi hơn, từ khâu lựa chọn thiết bị, lắp đặt và sử dụng, cho đến thanh toán. “Chúng tôi tính toán với các gói vay của EVF, kết hợp cùng đầu tư thiết bị của Hopetrek qua GPG Solar, người tiêu dùng sẽ hoàn vốn trong 5 năm. Thông thường, chu kỳ sản phẩm điện mặt trời kéo dài khoảng 30 năm. Như vậy, khách hàng sẽ nhận lợi ích rất lớn trong 25 năm còn lại”, ông Tú nhận định.

Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến của Hopetrek, kinh nghiệm triển khai của GPG Solar cùng “trợ lực” tài chính từ EVF, hứa hẹn mang đến cho khách hàng những giải pháp điện mặt trời và lưu trữ điện hiệu quả, an toàn và phù hợp với nhu cầu thực tế.