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Xã hội

Thi thể phụ nữ trôi dạt bên sông Sài Gòn

  • Thứ năm, 29/10/2026 16:39 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Thi thể người phụ nữ được phát hiện tại bờ kè trước bến tàu thủy Bình An, TP.HCM. Cơ quan điều tra thông báo đặc điểm nhận dạng, đề nghị người biết thông tin liên hệ cung cấp.

Ngày 29/10, Công an TP.HCM phát thông báo tìm thân nhân người phụ nữ được phát hiện tử vong tại bờ kè sông Sài Gòn, phía trước bến tàu thủy Bình An, phường An Khánh.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 15h30 ngày 27/10, một người dân phát hiện thi thể nữ trôi tại khu vực trên nên đến Công an phường An Khánh trình báo.

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Khu vực phát hiện thi thể người phụ nữ.

Nạn nhân cao khoảng 1,6 m, thể trạng trung bình, tóc đen cắt ngắn. Khi được phát hiện, người phụ nữ mặc áo khoác màu xanh, bên trong là áo thun đen, quần thun dài màu đen. Tay trái nạn nhân đeo vòng hạt dạng chuỗi màu đỏ.

Để phục vụ công tác điều tra, xác định danh tính nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị thân nhân hoặc người biết thông tin về người phụ nữ liên hệ cung cấp.

Người dân có thể đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM, hoặc gọi 0934 053 456, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Thành, để cung cấp thông tin, hỗ trợ làm rõ vụ việc.

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https://tienphong.vn/phat-hien-thi-the-phu-nu-troi-dat-ben-song-sai-gon-post1889640.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

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