Thí sinh Rap Việt ăn hỏi

Trên trang cá nhân, Gung0cay và bạn gái Linh Anh đồng loạt chia sẻ những hình ảnh trong ngày trọng đại. Cô dâu chú rể diện áo dài trắng truyền thống, rạng rỡ trong lễ ăn hỏi. Kèm loạt ảnh, Linh Anh viết ngắn gọn: "Em đi lấy chồng".

Cô dâu xúc động bật khóc trong ngày vui. Trước đó ít ngày, nam rapper thông báo đã cầu hôn thành công bạn gái. Anh đăng tải loạt ảnh trong một bữa tiệc lãng mạn, trong đó Linh Anh ôm bó hoa tươi và khoe chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út. Gung0cay chia sẻ dòng trạng thái bằng tiếng Anh: "She said yes" (Cô ấy đã đồng ý).

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Các nghệ sĩ như Emily, Tez và Thiều Bảo Trâm... đều để lại bình luận chúc phúc cho cặp đôi.

Gung0cay và Linh Anh đã gắn bó khoảng ba năm. Trong thời gian yêu nhau, cả hai thường xuyên tương tác trên mạng xã hội và thoải mái đăng tải hình ảnh, video chung. Linh Anh hiện là chuyên gia trang điểm tại TP.HCM, gây thiện cảm với ngoại hình xinh xắn cùng phong cách thời trang trẻ trung.

Gung0cay sinh năm 2003, được khán giả biết đến khi tham gia Rap Việt mùa đầu tiên trong đội của Suboi với nghệ danh Gừng. Đến mùa 3, anh đổi nghệ danh thành Gung0cay. Nam rapper cho biết cái tên mới được lấy cảm hứng từ câu nói của Suboi: "Gừng không cay lắm", đồng thời cũng xuất phát từ sở thích uống trà gừng của anh.

Ngay khi trở lại ở Rap Việt mùa 3, Gung0cay gây chú ý với tiết mục Hơi bị nóng, lấy cảm hứng từ ca khúc Nóng của BigDaddy. Ngoài Rap Việt, Gung0cay còn ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Hà Nội gen trội, M.E.R, Phút đắm đuối và Zai phố. Anh có phong cách âm nhạc trẻ trung, giàu năng lượng và đậm màu sắc đường phố.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.