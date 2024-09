Thêm 18 người mất tích tại Làng Nủ được xác minh là còn sống

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai), đến đầu giờ chiều 15/9 ghi nhận thêm 18 người đã cho là mất tích đã được xác minh.

Như vậy cùng với 11 người được ghi nhận đến khai báo vào ngày 13-14/9, đến nay ghi nhận có 29 người được cho là mất tích đã xác minh là còn sống.

Như thời điểm hiện tại, tại Làng Nủ đã ghi nhận có 52 người chết và 14 người mất tích.

Công tác tìm kiếm người mất tích đang được tăng cường triển khai bằng máy móc và chó nghiệp vụ.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến sáng 15/9 trên địa bàn toàn bộ tỉnh Lào Cai đã có 252 người chết, bị thương và mất tích; 13.547 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó có 912 ngôi nhà bị sập gần như hoàn toàn, trên 3.000ha cây lương thực bị vùi lấp.

