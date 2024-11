The Rock thừa nhận đến muộn, đi tiểu vào chai

Nam diễn viên thừa nhận có những hành động như tiểu vào chai để nhân viên đi đổ, hay thi thoảng tới trễ khi quay phim.

The Rock lên tiếng về loạt tin đồn xấu thời gian qua, tờ Variety đưa tin ngày 11/11. Trước đó, tài tử bị tố bắt trợ lý vứt bỏ những chai đựng nước tiểu vì không muốn đi đến nhà vệ sinh công cộng. Anh cũng bị cho là liên tục đến muộn, khiến đoàn làm phim phải cố gắng sắp xếp thời gian. Thậm chí có những ngày, The Rock đi muộn tới 8 tiếng.

“Đúng vậy, chuyện này thực sự có xảy ra, nhưng không đến mức đó. Đấy là một con số điên rồ”, anh nói. Tài tử cũng thừa nhận việc đi tiểu vào chai để không lãng phí thời gian đi tới nhà vệ sinh công cộng.

Anh cho rằng những tranh cãi và chỉ trích đổ lên đầu mình là chuyện “vớ vẩn, lố bịch”: “Tôi đã nói hàng nghìn lần rồi. Tôi ở đây. Hãy cứ đến và hỏi tôi. Rồi tôi sẽ nói cho bạn biết sự thật”.

The Rock bị cho là nguyên nhân khiến Red One bị đội ngân sách lên tới 250 triệu USD . Ảnh: Aftonbladet.

Đạo diễn của Red One - Jake Kasdan, cùng bạn diễn Chris Evans cũng lên tiếng bảo vệ The Rock.

“Anh ấy chưa bao giờ nghỉ làm ngày nào. Anh ấy có nhiều thứ phải lo và đôi khi có thể đến muộn. Nhưng Hollywood là như vậy, ai cũng thế cả. Thật lòng mà nói, tôi đã thực hiện 3 bộ phim lớn cùng The Rock và chưa bao giờ thấy anh ấy cư xử không tử tế với mọi người trên phim trường”, Jake Kasdan chia sẻ.

Chris Evans đồng tình, cho rằng The Rock thường xuyên tập thể dục buổi sáng trước khi ghi hình nên đôi khi tới muộn, nhưng điều này đã “nằm trong lịch trình”. “Đây là điều mà các nhà sản xuất, đạo diễn và toàn bộ ê-kíp đều biết. Vậy nên đó là chuyện bình thường. Tôi thậm chí không gọi đó là đến muộn. Anh ấy đến hơi trễ vào một số buổi sáng, nhưng điều này đã nằm trong kế hoạch”, tài tử giải thích.

Anh tiết lộ thêm The Rock rất tốt bụng, thân thiện với mọi ngườ trên phim trường. Nam diễn viên thậm chí từng tặng khoảng 100 nghìn USD cho các thành viên trong đoàn làm phim.

The Rock đóng chính trong Red One. Ảnh: Warner Bros.

Những tranh cãi bủa vây The Rock từ hồi tháng 4 năm nay, sau khi The Wrap đưa tin quá trình sản xuất Red One gặp nhiều trục trặc do cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của anh. Tờ báo trích dẫn lời những người từng làm việc với The Rock, tố nam diễn viên coi việc trễ giờ là bình thường bởi anh đã là sao hạng A. Việc The Rock hay tới trễ được cho là đã khiến ngân sách Red One bị đội lên tới 250 triệu USD .

Phim ấn định lịch phát hành tại Bắc Mỹ từ 15/11, song đã khởi chiếu sớm tại một số thị trường, trong đó có Việt Nam. Sau khi trình làng, Red One nhận nhiều ý kiến trái chiều về kịch bản lẫn diễn xuất.