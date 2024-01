Thế hệ đi hộp đêm vào ban ngày

Các hộp đêm này hoạt động trong buổi chiều, nhắm đến nhóm khách trên 30 tuổi. Những người tham gia tiệc tùng tại đây được khuyến khích ăn mặc lịch sự.

Nữ diễn viên Vicky McClure và mẹ tại hộp đêm ở Sheffield.

Nữ diễn viên Vicky McClure và chồng Jonny Owen đã mở hộp đêm chỉ kinh doanh ban ngày, đóng cửa sớm để khách hàng vẫn kịp mua bánh mì kebab, đón chuyến tàu về nhà xem TV tối thứ 7, theo BBC News.

Hộp đêm ban ngày đầu tiên được mở tại Tòa thị chính Sheffield (hay Sheffield City Hall ở South Yorkshire, Anh) vào tháng 12/2023, đã bán hết vé trong vòng 48 giờ.

Các sự kiện tương tự cũng sẽ diễn ra ở London, Nottingham và miền Nam xứ Wales. Nhà tổ chức muốn đưa sàn nhảy đến các thị trấn và thành phố trên khắp Vương quốc Anh.

Vicky, ngôi sao của phim Line of Duty, nói đùa: "Thay vì khiêu vũ suốt đêm, tại đây, mọi người khiêu vũ suốt buổi chiều".

Các hộp đêm ban ngày mở cửa từ 14h, nhắm đến nhóm khách trên 30 tuổi và những người tham gia tiệc tùng được khuyến khích ăn mặc lịch sự.

"Âm nhạc đầy năng lượng là thứ bạn có thể nghe một mình, trên xe, trong nhà. Nhưng chỉ khi lên sàn nhảy với bạn bè, bạn và âm nhạc mới thực sự tạo nên kỷ niệm", Vicky nói.

Các DJ tại sự kiện bao gồm Vicky, Jonny và con gái anh, người dẫn chương trình Radio 1 Katie Owen. Những bài hát cổ điển do DJ và Jon McClure, trưởng nhóm của Reverend and The Makers, lựa chọn.

Vũ trường ban ngày của Vicky và Jonny còn xoa dịu nỗi nhớ màn ảnh rộng với các đoạn phim cắt ra từ chương trình truyền hình, phim ảnh hay quảng cảo nổi tiếng một thời.

"Tất cả chúng ta đều yêu thích hoài niệm khi đến một độ tuổi nhất định", Vicky, 40 tuổi, chia sẻ.

Một cuộc khảo sát của BBC Newsbeat cho thấy hơn một nửa số câu lạc bộ ở Anh đã đóng cửa từ năm 2005 đến 2015 chủ yếu do lượng khách giảm. Tuy nhiên, vợ chồng Owen muốn chứng minh rằng một số người vẫn muốn khiêu vũ và tiệc tùng, chỉ là sớm hơn một chút so với trước đây.

Nhóm cho biết ba trong số các sự kiện tiếp theo - ở Sheffield, Merthyr Tydfil và Nottingham - đều đã bán hết vé.