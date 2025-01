The Global Celebration - khi tiêu chuẩn quốc tế hòa quyện bản sắc Việt

Chuỗi sự kiện lễ hội The Global Celebration tại The Global City thu hút hơn 60.000 người tham dự.

Đêm 31/12/2024, khu đô thị The Global City (TP Thủ Đức) trở thành tâm điểm chú ý tại TP.HCM khi tổ chức chuỗi sự kiện countdown The Global Celebration đón năm mới 2025. Hàng chục nghìn cư dân, người dân thành phố và du khách đổ về đây để hòa mình vào không khí lễ hội sôi động, thưởng thức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trình diễn âm nhạc, ánh sáng và công nghệ hiện đại.

Sự kiện không chỉ là hoạt động giải trí cuối năm, mà còn cho thấy sự chuyển mình của các khu đô thị tại TP.HCM trong việc mang đến trải nghiệm mang tầm vóc quốc tế, định hình phong cách sống hiện đại, năng động.

Đưa công nghệ và trải nghiệm giải trí thế giới về Việt Nam

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Masterise Homes tổ chức lễ hội đón năm mới tại The Global City - trung tâm mới của TP.HCM. Sức hút từ những sự kiện countdown thành công trước đó khiến số lượng người tham dự tăng vọt, dù Tết dương lịch rơi vào giữa tuần.

Thời gian qua, The Global City dần trở thành tâm điểm của các sự kiện văn hóa, giải trí tầm cỡ. Gần nhất là chuỗi sự kiện khai trương tuyến phố kiểu mẫu Art Ave tại khu nhà phố SOHO. Như màn “teaser” hấp dẫn, mọi người không chỉ đến khu đô thị đếm ngược mừng năm mới, mà còn mang theo kỳ vọng về độ hoành tráng của sự kiện cùng trải nghiệm giải trí đỉnh cao.

Anh Hoàng Minh (33 tuổi, quận Bình Thạnh) đưa cả gia đình đến khu đô thị để xem tiết mục người bay phản lực, trình diễn bởi công ty Gravity Industries.

“Tôi và bạn gái từng được xem người bay phản lực trong sự kiện SOHO Fest, do đó muốn đưa ba mẹ đến chiêm ngưỡng lần nữa trong dịp countdown. Ba mẹ tôi rất phấn khích vì lần đầu thấy người bay ngoài đời thực”, anh chia sẻ.

Không chỉ anh Minh, hàng nghìn người dân và du khách đều cảm thấy thích thú trước màn trình diễn của nhóm người bay trên không giữa khung cảnh hiện đại của khu nhà phố SOHO. Thực tế, Gravity Industries thường trình diễn ở sự kiện quy mô lớn trên thế giới. Việc The Global City trở thành điểm đến mới của Gravity Industries trong danh sách giới hạn toàn cầu cho thấy tâm huyết của Masterise Homes trong việc đưa trải nghiệm giải trí quốc tế về Việt Nam.

Tiết mục người bay phản lực của Gravity Industries “châm ngòi” cho sự bùng nổ của đêm đại nhạc hội, với sự xuất hiện của sân khấu biểu tượng The Global Stage.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chứng nhận đây là sân khấu LED lập phương lớn nhất Việt Nam - tiếp nối chuỗi công trình kỷ lục của Masterise Homes.

Đại tiệc âm nhạc với dàn sao Việt và quốc tế

Sở hữu The Global Stage - sân khấu LED lập phương lớn nhất Việt Nam với 5 mặt màn hình transparent LED hiện đại, lễ hội đón năm mới 2025 The Global Celebration chiêu đãi khán giả bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao. Bên cạnh sự xuất hiện của những ngôi sao hàng đầu làng nhạc Việt như Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Tăng Duy Tân, Thảo Trang, Bảo Anh, Tiên Tiên, Trọng Hiếu, Quân A.P, Trang Pháp… khán giả được thưởng thức những màn trình diễn ánh sáng, hiệu ứng thị giác đa chiều ấn tượng. Dàn sao mang đến những màn trình diễn bùng nổ với bản phối mới lạ, khuấy đảo không khí lễ hội và để lại ấn tượng khó phai trong lòng người tham dự.

Trong đêm đại nhạc hội chủ đề The Global Celebration, mỗi nghệ sĩ kể một câu chuyện về chất sống thành thị quốc tế tại The Global City. Mở đầu chương một, phần trình diễn của Bảo Anh, Trọng Hiếu và Mỹ Anh khắc họa rõ nét phong cách sống sôi động, trẻ trung, tràn đầy năng lượng và đam mê khám phá.

Chương hai của đại nhạc hội là phần trình diễn của Tăng Duy Tân, Thảo Trang, Tiên Tiên và Quân A.P. Các nghệ sĩ mang đến câu chuyện về sự sáng tạo không giới hạn, không gian nghệ thuật tự do; những cuộc phiêu lưu bất tận, góc phố nghệ thuật và không gian xanh thơ mộng của khu đô thị biểu tượng.

Chương ba vẽ nên chân dung của cộng đồng cư dân tại trung tâm mới. The Global City định vị là không gian phục vụ phong cách sống hiện đại của những người tiên phong - dám nghĩ, dám làm và dám khẳng định bản thân. Giọng ca Hồ Ngọc Hà vang lên cùng màn xuất hiện trên không chiếm trọn hào quang sân khấu, gửi thông điệp về lối sống đẹp và hiện đại của cộng đồng cư dân toàn cầu nơi đây.

Pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời tại The Global City, mở đường cho màn trình diễn bùng nổ kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ của DJ Turbulence. Hàng chục nghìn khán giả, đặc biệt tín đồ của âm nhạc sôi động, được tận mắt chiêm ngưỡng màn trình diễn kỹ thuật scratch điêu luyện, đầy mê hoặc của Tim Alejandro “DJ Turbulence”. Anh là người từng biểu diễn cùng hoặc mở màn cho siêu sao nổi tiếng thế giới như Kanye West, Jay-Z, Beastie Boys, Bruno Mars, Cardi B…

Đô thị giao thoa văn hóa, nghệ thuật

Chuỗi sự kiện mùa lễ hội The Global Celebration do Masterise Homes tổ chức khẳng định vị thế tiên phong của The Global City trong xu hướng phát triển đô thị gắn liền nghệ thuật, văn hóa và phong cách sống quốc tế.

Thành công của sự kiện cho thấy nghệ thuật là cấu phần tất yếu trong việc kiến tạo điểm đến đô thị hiện đại, văn minh. Việc kết hợp nghệ thuật vào không gian đô thị không chỉ mang giá trị duy mỹ, mà còn thể hiện tầm nhìn của nhà phát triển trong việc kiến tạo nét đẹp riêng của từng cộng đồng sống trong đô thị đó. Đây là cách tiếp cận của các nhà thiết kế, nhà phát triển đô thị theo đuổi triết lý vị nhân sinh - lấy con người làm trung tâm.

Mô hình đô thị vị nhân sinh của Masterise Homes còn thể hiện ở việc gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa Việt trong đô thị theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều này thể hiện rõ nét qua thiết kế độc bản, được trưng bày khắp khu phố SOHO xuyên suốt mùa lễ hội.

Dọc theo tuyến phố, nổi bật trên vách lam tối giản là tác phẩm nghệ thuật sắp đặt ngẫu hứng độc đáo. Điển hình là bộ sưu tập “Mùa sinh sản” của nghệ sĩ Thái Nhật Minh, được chuyển thể từ triển lãm nghệ thuật đương đại sang phiên bản kích thước lớn, bài trí dọc tuyến phố Art Ave. Những bức tượng cách điệu từ các con giáp mang đậm tinh thần phồn thực của mùa xuân, tôn vinh sự sống và phản ánh khát vọng về cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. Những tác phẩm này không chỉ giữ vững tinh thần nguyên bản của văn hóa truyền thống, mà còn hài hòa với không gian hiện đại của SOHO, góp phần tạo nên bức tranh đô thị vừa vặn.

Không chỉ dừng ở thiết kế, không khí lễ hội truyền thống được tái hiện sống động dưới bàn tay tài hoa của những nghệ sĩ múa rối nước tương tác ngay trên tuyến phố. Hình ảnh con rối dây uyển chuyển, màu sắc sặc sỡ thu hút đông đảo người xem.

Ở góc khác, trò chơi nhảy sạp thu hút nhiều gia đình tham gia. Thế hệ trước dạy cho thế hệ sau cách đếm nhịp, bước chân, tạo nên tiếng cười rộn rã. Yếu tố văn hóa Việt được lồng ghép hài hòa trong sự kiện hiện đại, giúp gắn kết mọi người và tạo nên bầu không khí lễ hội quốc tế nhưng vẫn giàu bản sắc Việt. Việc bảo tồn văn hóa Việt Nam được thực hiện xuyên suốt tại The Global City, từ cảnh quan bờ sông đến việc gìn giữ cây đa cổ thụ ở lõi trung tâm, chọn chủng loại cây địa phương cho cảnh quan của SOHO và bố trí hoạt động văn hóa nghệ thuật trên Art Ave.

Chuỗi sự kiện mang đến cho khán giả không gian lễ hội đa sắc màu, đa giác quan - nơi giá trị truyền thống được tôn vinh và hòa quyện cùng tinh hoa hiện đại.

Thông qua The Global Celebration, The Global City ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, trở thành đô thị có giá trị nội hàm, thu hút cư dân yêu thích phong cách sống thành thị quốc tế. Đồng thời, khu đô thị tiếp tục phục vụ nhu cầu về phong cách sống hiện đại, không chỉ về cơ sở hạ tầng, tiện ích mà còn là hoạt động giải trí, nghệ thuật. Nơi đây hứa hẹn góp phần thay đổi diện mạo đô thị phía đông TP.HCM trong tương lai.