Thế Giới Di Động lên tiếng về loạt hãng Trung Quốc

Đại lý di động lớn nhất Việt Nam ghi nhận vấn đề một số sản phẩm smartphone Trung Quốc chứa thông tin vi phạm chủ quyền Việt Nam. Các hãng cho biết đã xử lý hoàn toàn.

Kệ hàng một hạng Trung Quốc vào chiều 4/11. Ảnh: T.V.

Chiều ngày 5/11, fanpage chính thức của hệ thống bán lẻ di động Điện Máy Xanh và Thế Giới Di Động đăng tải thông báo cập nhật về dữ liệu bản đồ trên các dòng máy mà thương hiệu này kinh doanh, chủ yếu thuộc nhóm smartphone hãng Trung Quốc. Đại lý di động lớn nhất Việt Nam ghi nhận việc có sai sót vi phạm chủ quyền biển đảo ở một số ứng dụng bên thứ 3 trên một số dòng máy.

“Ngay khi ghi nhận thông tin về việc hiển thị bản đồ chưa phù hợp trên ứng dụng của bên thứ ba tại một số thiết bị điện thoại, Thế Giới Di Động đã khẩn trương làm việc với các hãng liên quan, yêu cầu xác minh và có biện pháp khắc phục kịp thời. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã nhận được phản hồi chính thức bằng văn bản từ các hãng có thiết bị bị ảnh hưởng, xác nhận vấn đề đã được xử lý dứt điểm.

Thế Giới Di Động luôn ý thức trách nhiệm của mình trong việc tuân thủ luật pháp và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh”, hệ thống bán lẻ phát đi thông báo.

Đính kèm nội dung nói trên là phản hồi bằng văn bản từ các công ty đại diện, phân phối các dòng máy Trung Quốc nổi bật tại Việt Nam. Ví dụ công ty Vĩnh Khang (Oppo Việt Nam) khẳng định không chứa thông tin có “đường lưỡi bò” phi pháp, vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Hãng này giải thích thêm việc một số máy Oppo hiện thông tin dễ nhầm lẫn ở quận Trường Sa, thuộc Hà Nam, Trung Quốc.

Công ty Nhuận Tín (Vivo Việt Nam) và Wisdom Việt Nam (Realme Việt Nam) cũng có phản hồi văn bản tương tự, theo công bố từ Thế Giới Di Động. Riêng Xiaomi Việt Nam và Gin Hung Việt Nam (Honor Việt Nam), hai hãng cho biết vấn đề phát sinh từ dịch vụ bên thứ 3, đã rà soát và khắc phục hoàn toàn.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, một số điểm bán của các đại lý phân phối smartphone bất ngờ gỡ nhiều máy trưng bày và sản phẩm trên kệ hàng trong chiều ngày 4/11. Nhóm thiết bị bị ảnh hưởng là các máy đến từ thương hiệu Trung Quốc gồm Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor, Tecno, Meizu…

Hành động được thực hiện trong thời gian ngắn, đến đêm cùng ngày, sản phẩm đã được trả về nguyên trạng như ban đầu. Đồng thời, việc kinh doanh thực tế chưa có ảnh hưởng.

Thực tế, các dòng bị cung cấp thông tin sai lệch đều dùng dịch vụ thời tiết từ AccuWeather. Đây là hãng công nghệ khí tượng của Mỹ, thành lập năm 1962, có trụ sở tại Pennsylvania. Nền tảng này cung cấp thông tin thời tiết, dự báo khí tượng và cảnh báo thiên tai. Tuy nhiên, dữ liệu vị trí, bản đồ của AccuWeather được lấy từ MapBox, vốn xây từ nền OpenStreetMap. Nền tảng bản đồ “mở” này tập hợp dữ liệu đóng góp từ người dùng toàn cầu. Do vậy, nó có thể bị ảnh hưởng bởi các đợt cập nhật, thao túng.

Tuy vấn đề trên các dòng điện thoại Trung Quốc tạm được xử lý, AccuWeather, OpenStreetMap vẫn còn hiển thị nhiều địa điểm sai lệch thực tế, vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam.