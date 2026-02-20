Thẻ cào trúng thưởng, trò chơi mất Tết

Những phiên livestream cào mỏi tay, hò hét rình rang trong tiếng nhạc xập xình đã thu hút được hàng nghìn người tham gia.

Với ma thuật đọc to người trúng thưởng, hô lớn số tiền chi trả, màn hình hiện lên giao dịch thanh toán hàng tỷ đồng trúng thưởng càng làm dân chơi háo hức trút hết hầu bao mua các gói combo để Tết này rủng rỉnh tiền bạc vui xuân…

"Cào liền tay, rinh ngay tiền tỷ"

Có mặt trong phiên livestream của tài khoản nhà cái Lộc 888, chúng tôi choáng ngợp với những dòng quảng cáo "cào lộc xuân, trúng quà khủng hay cào liền tay, rinh ngay tiền tỷ…".

Khi người tham gia chỉ mới thả tim mà chưa xuống tiền mua thẻ cào, lập tức nhận được tin nhắn của nhân viên nhà đài hỏi thăm: "Anh chị đã tham gia trò chơi này lần nào chưa? Đây là trò chơi có thưởng 100% bằng giá trị thật, chơi tiền trúng tiền, chơi quà trúng quà. Nhà cái đảm bảo khách quan, minh bạch, thông tin khách hàng được bảo mật tuyệt đối…".

Các gói cào được giới thiệu có đủ loại, tương ứng với giá mua thẻ cào khác nhau. Combo quà Tết gồm, bánh kẹo, rượu trà; combo sức khỏe có hạt dinh dưỡng, nhân sâm; hộp quà cao cấp dùng để biếu tặng có rượu vang thượng hạng, đồng hồ, trang sức…

Đặc biệt, nếu khách chơi không muốn nhận quà có thể nhận tiền mặt qua hình thức chuyển khoản vào ngay tài khoản sau khi nhà cái công bố trúng thưởng. Theo dõi phiên livestream hơn 30 phút, có tới gần 20 thẻ cào trúng thưởng, trong khi MC nhà cái đọc toát mồ hôi danh sách người chơi lĩnh quà, một MC khác tiếp tục ra mẻ thẻ cào mới.

Nhóm đối tượng xây dựng kịch bản, phân công nhiệm vụ lừa đảo bán thẻ cào may mắn.

Người chơi mua gói combo nào, giá trị bao nhiêu sẽ chuyển tiền vào tài khoản của nhà cái ghi tên, số điện thoại và nội dung phần thưởng. Giao dịch thành công, tên và số điện thoại của người chơi sẽ hiện lên màn hình của nhà cái cùng với những người chơi khác.

Sau khi bán đủ số lượng thẻ cào, nhà cái bắt đầu cào, người chơi theo dõi các dãy số trúng thưởng qua màn hình và lãnh thưởng nếu được xướng tên. Trong cuộc chơi này, mọi thứ đều được công khai, thú vị nhất là phần chuyển khoản thành công của nhà cái cho khách chơi, màn hình thường hiện lên con số giao dịch hàng trăm đến hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, người chơi có nhận được số tiền thật hay không lại là một ẩn số.

Bằng chiêu bài này, số người chơi trở thành nạn nhân đang ngày càng đông thêm, lộc xuân đâu chưa thấy, chỉ biết là Tết này sẽ không trọn vẹn. Anh H.T.T (38 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TP.HCM) bị mất bay 50 triệu đồng chỉ vì tin vào phần thưởng lên tới hơn 1 tỷ đồng từ thẻ cào may mắn.

Theo đó, trong một lần lướt mạng xã hội, anh T. thấy có chương trình cào trúng thưởng của nhà cái Lộc Tết 88 đang có rất đông người tham gia và trúng thưởng, có người trúng cả tỷ đồng chỉ trong nháy mắt, do tò mò muốn thử vận may, anh T. đã chuyển khoản đặt mua combo 10 chiếc thẻ cào gồm, 3 thẻ Vip có giá 499.000 đồng; 5 thẻ xanh giá 199.000 đồng và 4 thẻ vàng giá 99.000 đồng. Ngay lần quay đầu tiên, anh T. trúng thẻ Vip bằng tiền 5 triệu đồng vào tài khoản, các loại thẻ xanh và thẻ vàng cũng trúng gói quà Tết sẽ được gửi về địa chỉ người chơi sau 3-7 ngày.

Chơi vui mà ăn thật, nhà cái uy tín, tiền tươi thóc thật khiến anh T. bỏ ngoài suy nghĩ những hoài nghi trước đó về độ rủi ro của trò chơi. Anh T. tiếp tục lao vào chơi, mua số lượng thẻ cào lên tới vài chục triệu và đăng ký trúng thưởng bằng tiền mặt. Nhưng lần xuống tiền nhiều nhất chính là lần cuối anh T. không được nhận thưởng, vì nhà cái đã không phản hồi, không liên lạc với anh.

"Ở các lần nhận thưởng trước, tên của tôi hiện lên trên màn hình, số tiền thưởng tôi nhận cũng hiện lên cho mọi người biết. Nhân viên nhà cái còn yêu cầu tôi phản hồi đã nhận tiền trên livestream để chứng minh sự công khai, minh bạch và uy tín của nhà cái. Tôi hồn nhiên làm theo mà không ngờ đây là cái bẫy vô tình kéo thêm nhiều người tham gia khác lao vào cuộc chơi. Còn tôi sau khi bị lừa số tiền lớn đã bị loại khỏi phiên live, không thể truy cập vào tài khoản của nhà cái", anh T. chua chát kể.

Cùng là nạn nhân của thẻ cào may mắn, chị L.T.H (32 tuổi, ngụ phường An Lạc, TP.HCM) là người không gặp may. Chị H. tham gia trò chơi qua một người bạn giới thiệu, lúc này bạn của chị vừa trúng được các phần quà Tết rất giá trị từ nhà cái. Tin bạn, chị H. xuống tiền mua thẻ cào may mắn, đăng ký gói combo nhận tiền mặt qua chuyển khoản.

"Để tạo lòng tin, họ còn công bố thông tin cá nhân của người chơi và thao tác, bấm điện thoại chuyển tiền như thật khiến bản thân tôi và rất nhiều người dính bẫy. Khi có ai tò mò muốn tìm hiểu cách chơi, họ đều phản hồi rất chi tiết. Trong phần bình luận, toàn là kiểu: "Tôi đã nhận được tiền, cảm ơn chương trình nhiều lắm” hoặc “tôi sẽ dành lại khoảng 50 triệu đồng để làm từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh...", chị H. chia sẻ.

Tất cả điều đó khiến chị H. không mảy may nghi ngờ, chị xuống tiền chơi, cũng như nhiều người, ban đầu luôn trúng với số tiền từ vài chục nghìn đến vài triệu. Khi nạn nhân say máu, chơi tất tay thì cũng là lúc họ bị hất ra ngoài không một tin nhắn hay lời giải thích.

"Lần cuối tôi chơi 30 triệu đồng để trúng 300 triệu, nhà cái nài nỉ tôi lần này cào đến giải đặc biệt, phần thưởng lên tới 3 tỷ đồng . Tôi nói không còn tiền thì nhà cái nói sẽ cho thế chấp bằng giấy tờ và bảng lương, sổ bảo hiểm. Tuy nhiên, tôi không đồng ý và chỉ chơi từng đó. Khi nắm được điểm yếu của tôi, chúng hốt cú chót và cắt đứt liên lạc", chị H. kể bị lừa mất toàn bộ số tiền tiêu Tết vào trò chơi thẻ cào may mắn.

"Ma trận" phần thưởng

Hầu hết nạn nhân tham gia trò chơi trúng thưởng, thẻ cào may mắn đều bị mê hoặc vào ma trận phần thưởng "một vốn bốn trăm lời". Họ còn bị dẫn dắt bởi hàng trăm tài khoản ảo vào tung hứng, bình luận, dụ dỗ tham gia trò chơi của các đối tượng đứng sau màn hình livestream, bán thẻ cào. Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân, các đối tượng lập tức đánh sập sàn, khóa chặn các tài khoản và tiếp tục lập ra sàn mới để lừa đảo.

Ngày 19/1/2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt khoảng 3 tỷ đồng của gần 500 bị hại trên cả nước. Theo kết quả điều tra, đối tượng cầm đầu là Lê Xuân Phước (SN 1991, trú xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai). Phước trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo thông qua hình thức livestream cào thẻ trên mạng xã hội. Để tạo lòng tin, nhóm này sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo, điện thoại, máy tính, thẻ cào viễn thông và ứng dụng ngân hàng giả hiển thị số dư lớn.

Các đối tượng trong đường dây của Phước được phân công livestream, tạo tương tác giả, hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền và quản lý các tài khoản nhận tiền. Trong quá trình livestream, nhóm này thường dàn dựng các tình huống "trúng thưởng lớn" để tạo hiệu ứng tâm lý đám đông.

Đối tượng Lê Xuân Phước cầm đầu đường dây lừa đảo bán thẻ cào trúng thưởng cho gần 500 bị hại.

Với người mua gói nhỏ, chúng cho trúng thưởng giá trị thấp hoặc hoàn tiền nhằm tạo uy tín. Khi nạn nhân tiếp tục mua các gói có giá trị cao, nhóm lừa đảo yêu cầu chuyển thêm tiền để "bảo hành, nhận thưởng", sau đó sử dụng ứng dụng ngân hàng giả để tạo hình ảnh chuyển khoản thành công rồi cắt đứt liên lạc.

Từ những dấu hiệu bất thường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, phối hợp công an các địa phương bóc tách từng "mắt xích" trong đường dây. Mở rộng điều tra xác định, với cùng thủ đoạn, ổ nhóm này đã lừa đảo khoảng 500 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 3 tỷ đồng .

Trước đó, vào cuối tháng 11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định tạm giữ và thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Minh Nghĩa (SN 2006, trú TP Hải Phòng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo của ông T.V.Đ. (SN 1961, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về việc bị đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 1 tỷ đồng bằng hình thức tham gia trò chơi có thưởng trên không gian mạng.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động lực lượng tiến hành truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Lê Minh Nghĩa là đối tượng gây ra vụ việc này nên đã bắt giữ.

Qua đấu tranh, Nghĩa khai nhận đã trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1 tỷ đồng của ông T.V.Đ. Thủ đoạn của đối tượng là sử dụng tài khoản Facebook có tên Lê Minh Nghĩa đăng quảng cáo các thông tin liên quan đến trò chơi có thưởng, nếu nạn nhân nào sập bẫy, đối tượng sẽ sử dụng Telegram nhắn tin để hướng dẫn các nạn nhân vào trang Hay88 mà đối tượng tạo ra để tạo tài khoản và chơi.

Ban đầu, nạn nhân chơi và trúng thưởng một đến hai lần, sau đó, đối tượng yêu cầu nạn nhân nộp số tiền lớn để chơi với hình thức “Cơ hội duy nhất chỉ có ngày hôm nay trên trang Hay88, nếu nộp vào 1 tỷ đồng thì sẽ trúng 10 tỷ đồng ”. Khi bị hại tin tưởng và chuyển tiền thì đối tượng nhanh chóng cắt đứt liên lạc, xóa tài khoản Telegram.

Trước những chiêu trò trúng thưởng, cào thẻ, đầu tư lợi nhuận cao trên mạng xã hội trong đợt cao điểm Tết đến xuân về, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tham gia các trò chơi trúng thưởng qua mạng, không chuyển tiền cho các tài khoản lạ và kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Theo luật sư Đặng Trường Thanh (Đoàn luật sư TP.HCM), trò chơi thẻ cào may mắn, livestream quay số trúng thưởng không phải là hình thức được pháp luật công nhận. Đây chỉ là chiêu trò lừa đảo tinh vi, đánh vào sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết và lòng tham của người dân.

Các livestream này đa phần sử dụng tài khoản ảo trên các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube… không có địa chỉ rõ ràng, liên tục đổi tên, xóa video sau khi phát hoặc chặn người bình luận tiêu cực để tránh bị tố cáo. Khi bị nghi ngờ, chúng lập tài khoản mới và lặp lại chiêu trò với nhóm người khác. Mỗi người cần nâng cao cảnh giác, chủ động tuyên truyền cho người thân, đặc biệt là người già và người ít sử dụng công nghệ, để không trở thành nạn nhân của những thủ đoạn này.