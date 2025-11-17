Thầy giáo nghiên cứu tinh trùng cá đạt chuẩn giáo sư 2025

Trong số 900 người đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, ông Lê Minh Hoàng đạt đủ số phiếu tín nhiệm chức danh giáo sư ngành Thủy sản năm 2025.

PGS.TS Lê Minh Hoàng hiện là Viện trưởng Viện Nuôi trồng Thủy sản, Đại học Nha Trang/ Ảnh: FBNT.

PGS.TS Lê Minh Hoàng sinh năm 1981, quê tỉnh Cà Mau. Năm 2024, ông nhận bằng cử nhân ngành Nông Lâm - Ngư nghiệp, chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản tại Đại học Thủy sản (nay là Đại học Nha Trang).

Năm 2008 và năm 2010, ông lần lượt nhận bằng thạc sĩ và tiến sĩ ngành Thủy sản và Hải dương học tại Đại học Quốc gia Pukyong, Hàn Quốc. Ông Hoàng được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư ngành Thủy sản vào năm 2018.

Quá trình công tác, từ năm 2004, PGS Hoàng đảm nhiệm các vị trí giảng viên, giảng viên cao cấp Đại học Nha Trang, các bộ môn Kỹ thuật Nuôi trồng Hải sản, Sinh học nghề cá, Nuôi thủy sản nước mặn, Cơ sở sinh học nghề cá...

Từ năm 2022 đến nay, ông Hoàng là giảng viên cao cấp, Viện trưởng Viện nuôi trồng Thủy sản, Đại học Nha Trang.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của ông Hoàng là sinh lý sinh sản và dinh dưỡng ở động vật thủy sản; tác động của các yếu tố sinh thái và nuôi trồng thủy sản sinh thái. Ông đã công bố 90 bài báo khoa học, trong đó 41 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín, 11 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế khác và 38 bài báo khoa học trên tạp chí quốc gia.

Nhiều nghiên cứu của ông liên quan đến tinh trùng cá, có ý nghĩa quan trọng trong chọn giống và nuôi biển công nghệ cao.

Bên cạnh đó, ông cũng đã hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và tương đương, xuất bản 5 cuốn sách thuộc nhà xuất bản.

Ngoài ra, ông Hoàng là thành viên chủ chốt trong xây dựng chương trình đào tạo theo đặt hàng của Tập đoàn Minh Phú và chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản được gắn 5 sao theo xếp hạng của UPM (University Performance Metrics).

Ông cũng là thành viên chính tham gia ở phía Việt Nam của một số dự án hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo với châu Âu như dự án WIFEED, dự án NORHED.

Bên cạnh đó ông là thành viên tiểu ban nhóm ngành Thủy sản thuộc Hội đồng khoa học đào tạo Đại học Nha Trang; trưởng ban chuyên môn nhóm ngành Thủy sản thuộc Hội đồng xây dựng chuẩn chương trình đại học khối Nông - Lâm - Thủy sản do Bộ GD&ĐT chủ trì.

Trước đó, Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố 71 ứng viên giáo sư và 829 phó giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm. Ngành Kinh tế có nhiều ứng viên đạt giáo sư, phó giáo sư nhất với 134 người, tiếp đến là Y học với 114 người. Ngành Văn học ít nhất, chỉ một ứng viên đủ tiêu chuẩn.

Nếu tính riêng giáo sư, ngành Y học nhiều nhất với 14 người đạt chuẩn. Chín 9 ngành, liên ngành không có giáo sư, gồm: Nông nghiệp - Lâm nghiệp, Khoa học Trái Đất - Mỏ, Luật học, Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao, Ngôn ngữ học, Thủy lợi, Sử học - Khảo cổ học/Nhân học, Cơ học, Văn học.