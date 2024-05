Thấy gì từ chuyện đòi nợ của Khánh Thi?

Khán giả ban đầu ủng hộ nhưng sau đó không đồng tình khi Khánh Thi đăng vu vơ chuyện đòi nợ khiến nhiều đồng nghiệp vô tình bị liên lụy.

Những ngày qua, câu chuyện đòi nợ của Khánh Thi gây xôn xao dư luận. Sự việc bắt nguồn từ bài viết Khánh Thi nhắc nhở nhiều người mượn tiền cô nhưng không trả. Theo Khánh Thi, có người vay cô 100 triệu đồng, có người 11 cây vàng hoặc nhiều hơn thế. Ở phần bình luận, cô cho biết thêm: "Chị ca sĩ tham gia Bước nhảy hoàn vũ nói cần gấp 80 triệu đồng do quên không kịp làm gì đó mình không nhớ. Mình cả nể móc hết gia tài lúc bấy giờ. Giờ cũng gần 13 năm. Gọi tên ca sĩ nào?".

Chuyện đòi nợ gây xôn xao cả showbiz

Trong rất nhiều người nợ tiền như Khánh Thi nói, người được quan tâm, bàn tán nhất là “chị ca sĩ ở Bước nhảy hoàn vũ” đã vay 80 triệu đồng. Lý do là trong sự việc này, thông tin được đưa ra cụ thể, rõ ràng nên cộng đồng mạng vì thế dễ khoanh vùng hơn. Từ đây, họ bắt đầu tìm hiểu xem Khánh Thi tham gia Bước nhảy hoàn vũ năm nào và có ca sĩ nào cũng tham gia năm đó. Đáng nói, người này được Khánh Thi xưng “chị” nên có thể hơn tuổi kiện tướng dancesport.

Khánh Thi đòi nợ khiến loạt nghệ sĩ vô tình bị réo tên. Ảnh: FBNV.

Cuối cùng, Thu Minh lọt vào tầm ngắm và liên tục được nhắc tên trên các diễn đàn, mạng xã hội. Ngay sau đó, Khánh Thi lên tiếng phủ nhận Thu Minh là người vay tiền cô. Lúc này, dư luận bắt đầu chuyển đối tượng, quay sang nữ ca sĩ duy nhất còn lại ở Bước nhảy hoàn vũ 2011 là Thủy Tiên.

Quá bức xúc khi bị nghi ngờ vay tiền nhiều năm chưa trả, Thủy Tiên lên tiếng đính chính. Thủy Tiên cho biết: "Năm đó, hai ca sĩ thi Bước nhảy hoàn vũ chỉ có chị Thu Minh và em. Khi chị Khánh Thi nói một ca sĩ nào đó vay chị 80 triệu đồng, 13 năm không trả. Mọi người đồn đoán là một trong hai người. Nhiều người còn nhắn tin nói kháy, chửi em. Chị Thi chỉ đính chính là Thu Minh không phải người mượn nợ. Vậy chẳng khác nào nói với mọi người rằng người mượn nợ là em".

Không chỉ Thủy Tiên, Thu Minh, một số ca sĩ từng tham gia Bước nhảy hoàn vũ các mùa khác cũng vướng nghi vấn. Thậm chí, Phương Thanh lên tiếng khi có người nhắc tên cô: “Gì vậy. Ai nợ Khánh Thi thì phải kiểm tra tên ca sĩ cho rõ ràng rồi hãy đăng chứ”.

Nhiều ca sĩ bị liên lụy

Tối 21/5, Khánh Thi phân trần về sự việc. Cô xin lỗi Thủy Tiên và Thu Minh. Khánh Thi cũng giải thích hành động đòi nợ. Khánh Thi cho biết luôn sống hết mình với bạn bè, thậm chí cho tiền khi họ khó khăn nhưng nhiều người lại tỏ thái độ sau khi được giúp đỡ.

Khán giả cảm thông cho Khánh Thi. Tuy nhiên, nhiều người không đồng tình với cách cô đòi tiền. Việc Khánh Thi úp mở thông tin, trong khi tốc độ lan truyền, “đào bới” của cộng đồng mạng hiện giờ là khủng khiếp đã đẩy những đồng nghiệp không liên quan vô tình vướng vào rắc rối. Mà như Thủy Tiên nói, cô bị nhắn tin chửi bới, nói kháy.

Và thực tế là sau khi Khánh Thi đăng bài xin lỗi, phân trần, Thu Minh và Thủy Tiên vẫn chưa hết rắc rối. Khi Thu Minh đăng video của cô trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ năm 2011 vào tối 21/5, vẫn có người hỏi cô: “Rồi có mượn 80 triệu đồng của người ta không chị. Để người ta thắc mắc 2 hôm nay rồi”.

Thu Minh bức xúc đáp trả: “Đang cảm xúc mà gặp mấy người như em chán thật đấy. Em cứ phải ‘cà khịa’, ‘xóc xỉa’ như vậy, cuộc sống em mới đẹp và vui à. Mà muốn tỏ ra cập nhật thì cũng nên cập nhật cho chuẩn chứ”.

Trong khi đó, Thủy Tiên bị mỉa mai: "Người khác chưa nhắc tên mình, không nên nhảy dựng lên, kém sang". Một lần nữa, bà xã Công Vinh phản hồi về vụ việc: "Không nói, cũng bị chửi. Mọi người lại bảo im lặng chắc chắn là có giật nợ rồi. Nói thì bạn bảo chưa nhắc tên mà nhảy dựng lên, kém sang. Rồi muốn tôi sống sao? Chỉ tôi cách sang đi bạn, chứ mang tiếng giật nợ là tôi thấy kém sang nhất rồi đó".

Thủy Tiên và Thu Minh bị nghi là người vay nợ Khánh Thi. Ảnh: FBNV.

Câu chuyện về người nổi tiếng luôn thu hút sự chú ý, đặc biệt những nội dung chưa được xác thực, có tính úp mở hoặc tin đồn đời tư, nợ nần. Nó nhanh chóng được chia sẻ trong thời đại mạng xã hội bùng nổ như hiện nay và rất khó kiểm soát, dập tắt. Do đó, chỉ một bài đăng vu vơ của Khánh Thi đã khiến hàng loạt đồng nghiệp bị liên lụy. Đó là lý do bên cạnh những người đồng cảm, không ít người mất cảm tình với kiện tướng dancesport sau vụ việc.

Ở Hàn Quốc, cũng có nghệ sĩ nhận "gạch đá" vì mập mờ ám chỉ khiến đồng nghiệp gặp rắc rối, điển hình là Goo Hye Sun. Thời điểm cô và Ahn Jae Hyun làm thủ tục ly hôn năm 2019, Goo Hye Sun cho biết chồng cô ngoại tình với một diễn viên đang quay phim chung.

Không có bằng chứng rõ ràng nhưng thông tin một chiều từ Goo Hye Sun khiến khán giả lập tức đi tìm manh mối và 2 diễn viên Oh Yeon Seo, Hwang Woo Seul Hye bị đưa vào tầm ngắm. Thời điểm đó, cả 2 đang quay chung với Ahn Jae Hyun trong phim People with Flaws. Sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng tới Oh Yeon Seo, Hwang Seul Hye. Oh Yeon Seo bất bình đến mức khẳng định dùng hành động pháp lý nếu Goo Hye Sun tiếp tục tung tin sai sự thực. Sau vụ việc, Goo Hye Sun cũng bị chỉ trích suốt thời gian dài.