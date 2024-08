Thấy gì khi cảnh tình một đêm dày đặc trên màn ảnh Hàn

Nhiều người lo ngại khi các phân cảnh tình một đêm liên tục xuất hiện trong các bộ phim đình đám, có thể tác động xấu đến nhận thức tình dục của khán giả trẻ.

Những bộ phim truyền hình gây sốt gần đây trên màn ảnh Hàn Quốc như "Good Partner" (Cộng sự hoàn hảo) hay "My Sweet Mobster" (Tên cướp ngọt ngào) đã gây ra nhiều tranh cãi khi miêu tả những cảnh tình một đêm.

Theo Korea Times, nhiều khán giả đặt câu hỏi liệu những cảnh này có cần thiết hay không, đặc biệt khi chúng phá vỡ danh tính đã được thiết lập của nhân vật.

Vì cả hai loạt phim đều được xếp loại dành cho người xem từ 15 tuổi trở lên nên không ít khán giả lo ngại rằng những nội dung này có thể truyền tải các giá trị tình dục không lành mạnh.

Sự mâu thuẫn

Trong hai bộ phim kể trên, câu chuyện tình một đêm được đề cập theo cách rất khác nhau.

Trong tập 4 của "Good Partner" của SBS, nhân vật Han Yuri (do Nam Ji-hyun thủ vai) và đồng nghiệp luật sư Jeon Eunho (do Pyo Ji-hoon thủ vai) đã dành một đêm bên nhau sau một buổi nhậu nhẹt say xỉn.

Tuy nhiên, cảnh này không thuyết phục được người xem, họ thấy nó không phù hợp với nhân vật Han Yuri. Trong suốt bộ phim, Han Yu-ri được miêu tả là bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sự không chung thủy của cha cô, khiến cô trở nên hoài nghi về hôn nhân và các mối quan hệ.

Phân cảnh tình một đêm trong "Good Partner" gây tranh cãi khi nữ chính được xây dựng là một người có ác cảm với các mối quan hệ.

Quyết định đột ngột của cô khi qua đêm với Jeon Eunho, người mà trước đó cô coi là bạn bè hơn là tình cảm, có vẻ không phù hợp với tính cách vốn có đã bị người xem chỉ trích.

Trên kênh YouTube của SBS, người xem đã đưa ra các bình luận như "Phim này lỗi thời quá rồi. Cảnh hai người thức dậy cùng nhau trong nhà nghỉ thật sáo rỗng" và "Liệu một nhân vật có ác cảm mạnh mẽ với mối quan hệ với đàn ông lại có quan hệ tình một đêm không?".

Tương tự, trong "My Sweet Mobster" của đài JTBC, Miho (do Moon Ji-in thủ vai) đột nhiên qua đêm với Il-young (do Kim Hyun-jin thủ vai), dẫn đến việc mang thai ngoài ý muốn và sau đó là tiến vào cuộc hôn nhân. Il-young thú nhận rằng anh chỉ bắt đầu thích Miho sau khi biết về việc mang thai.

Theo Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc, mục 35 về biểu hiện tình dục quy định rằng chương trình phát sóng không được tập trung chủ yếu vào các mối quan hệ vô đạo đức hoặc không lành mạnh.

Ngoài ra, xếp hạng 15+ từ Hội đồng đánh giá truyền thông Hàn Quốc có nghĩa là nội dung phải phù hợp với thanh thiếu niên mà không làm sai lệch nhận thức về tình dục của họ.

Nội dung gây lo ngại

Mặc dù các biểu hiện tình dục gián tiếp hoặc ngụ ý không trực tiếp mâu thuẫn với đạo đức xã hội được cho phép, nhưng việc mô tả lặp đi lặp lại cảnh quan hệ tình một đêm trên phim có thể tạo cảm giác quen thuộc cho người xem.

Dù quan điểm xã hội về tình dục đã mở rộng và khái niệm về tình dục đã phát triển, việc sử dụng thường xuyên cảnh tình một đêm như một phương tiện xây dựng cốt truyện trong phim truyền hình có thể gây lo ngại.

Việc sử dụng tình một đêm để xây dựng cốt truyện khiến người xem lo ngại sẽ tác động xấu đến nhận thức tình dục của người trẻ.

Ví dụ, bộ phim truyền hình đang phát sóng của đài KBS2 "Beauty and Mr. Romantic" (Người đẹp và quý ông lãng mạn) cũng có một đoạn ngắn kể về hai nhân vật qua đêm với nhau sau một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Trong không gian phát trực tuyến OTT (dịch vụ cung cấp nội dung kỹ thuật số trực tuyến thay cho truyền hình truyền thống hoặc truyền hình cáp), những chủ đề như vậy thậm chí còn phổ biến hơn. Ví dụ, các chương trình như "Work Later, Drink Now" của Tving và "Love to Hate You" của Netflix thường làm nổi bật các nhân vật nữ độc lập và tự do tình dục.

Trớ trêu thay, tất cả bộ phim truyền hình được đề cập đều có nhân vật chính là phụ nữ, được miêu tả là những người có cuộc sống chủ động và đầy tham vọng.

Ví dụ, trong "Good Partner", câu chuyện tập trung vào một luật sư trẻ đang trưởng thành trong chuyên môn của mình và phát triển sự hiểu biết lành mạnh về hôn nhân, khiến cho việc đột ngột xuất hiện mối quan hệ tình một đêm trở nên khó có thể biện minh.

Mặc dù tình một đêm là chủ đề đã xuất hiện trong các bộ phim truyền hình trước đây, có vẻ như xu hướng đề cập đến nó trên màn ảnh đang ngày càng gia tăng. Nội dung như vậy có thể phản ánh một số khía cạnh của thực tế xã hội, nhưng nó cũng đang ở lằn ranh được hoặc không được chấp nhận.

Những cảnh quay tình một đêm đặc biệt đáng lo ngại khi nó có khả năng tác động tiêu cực đến thanh thiếu niên, những người đang trong quá trình hình thành các giá trị tình dục của mình. Điều đáng chú ý là sau khi cảnh hút thuốc bị xóa khỏi chương trình phát sóng công cộng, tỷ lệ hút thuốc đã giảm ở cả thanh thiếu niên và người lớn tại Hàn Quốc.

Mặc dù quan hệ một đêm không phải là bất hợp pháp, chúng cũng không hẳn có sự đóng góp vào nền văn hóa phát sóng lành mạnh. Điều này nhấn mạnh rằng các nhà sản xuất phải cân nhắc cẩn thận những tác động của nội dung như vậy.