Thất vọng với Morata

Được kỳ vọng trở thành mũi nhọn tấn công chủ lực, Morata lại không thể hiện được đẳng cấp, đặc biệt trong bối cảnh liên tục gặp chấn thương và phong độ trồi sụt.

Kể từ khi gia nhập đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa đông, Morata chỉ ghi được ba bàn thắng sau 10 trận đấu - một hiệu suất quá khiêm tốn. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi anh phải vắng mặt trong sáu trận vì chấn thương, khiến đóng góp của anh vào sơ đồ chiến thuật của HLV Okan Buruk trở nên mờ nhạt. Ba trận gần đây, Morata chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị trong những phút cuối, phản ánh sự thiếu tin tưởng từ ban huấn luyện.

Chuỗi chấn thương liên tiếp chính là rào cản lớn khiến Morata không thể phát huy hết tiềm năng. Sau khi bỏ lỡ nhiều trận đấu quan trọng giữa tháng 2 và tháng 3, anh tiếp tục vắng mặt trong trận bán kết Cúp Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ vì chấn thương háng. Trong khi đó, HLV Buruk không ngừng thử nghiệm các phương án thay thế, cho thấy Morata không còn là mảnh ghép không thể thiếu trong đội hình.

Ngoài vấn đề thể lực, Morata cũng không giấu được sự bất mãn khi liên tục phải ngồi dự bị. Theo các chuyên gia, tiền đạo người Tây Ban Nha cân nhắc khả năng rời Galatasaray vào mùa hè tới nếu tình hình không cải thiện. Dù yêu mến Istanbul và gắn bó với câu lạc bộ, anh khó có thể chấp nhận vai trò chỉ là phương án dự phòng.

Mức lương 6 triệu euro/năm khiến Morata trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất đội bóng, nhưng hiệu suất thi đấu lại không tương xứng. Ba bàn thắng sau 581 phút ra sân là con số quá ít ỏi cho một ngôi sao nhận mức đãi ngộ hậu hĩnh như vậy, khiến ban lãnh đạo và người hâm mộ Galatasaray đặt dấu hỏi lớn về giá trị thương vụ này.

Sự nổi bật của Osimhen càng làm nổi bật sự mờ nhạt của Morata. Trong ba tháng kể từ khi Morata gia nhập, tiền đạo người Nigeria ghi được 13 bàn thắng, trở thành trụ cột không thể thiếu trong hệ thống tấn công của Galatasaray. Thành tích ấn tượng này càng khiến Morata chìm vào bóng tối, không đáp ứng được kỳ vọng từ người hâm mộ.

Mặc dù Galatasaray còn hợp đồng mượn Morata đến tháng 1/2026, tương lai của anh tại đội bóng ngày càng mờ mịt. Quyết định gia hạn hợp đồng sẽ phụ thuộc vào phong độ và đóng góp của anh trong những tháng tới. Với tình hình hiện tại, khả năng Morata phải ra đi vào mùa hè 2025 để tìm kiếm cơ hội mới không phải là điều bất ngờ.

Từ một ngôi sao được kỳ vọng trở thành trụ cột, Morata giờ đây đang đối diện với tương lai bấp bênh tại Galatasaray. Sự thất vọng ngày càng chồng chất, và câu hỏi liệu anh có thể lấy lại phong độ đỉnh cao trong những tháng tới vẫn còn là một ẩn số.

